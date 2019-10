Lo shopping online vola, ormai gli Italiani comprano tutto dal divano di casa

Con una crescita del 15% rispetto al 2018 gli acquisti online in Italia (da siti italiani e internazionali) registrano l’incremento più alto di sempre, anche se il trend ha subito un leggero rallentamento. È il risultato dell’analisi dell’Osservatorio eCommerce B2c della School of management del Politecnico di Milano in collaborazione con Netcomm, giunto quest’anno alla ventesima edizione.

Il valore della domanda online è il risultato di due dinamiche diverse. I prodotti, dopo aver superato i servizi un paio di anni, fa corrono con una crescita del +21%, per complessivi 18,1 miliardi di euro, mentre i servizi crescono “solo” del +8% per 969 milioni di euro e sono pari a 13,5 miliardi di euro. Ottimi risultati si registrano in alcuni comparti (informatica ed elettronica, arredamento e home living e abbigliamento), alcuni dei quali emergenti (food&grocery e beauty). Nel complesso l’acquisto di prodotti genera 281 milioni di ordini, con uno scontrino medio di circa 66 euro. Le spedizioni del commercio online B2C, esclusi i resi, assommano a circa 318 milioni.

Continua a leggere su TendenzeOnline