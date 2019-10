Razzi non si vergogna e altre surreali storie raccontate da lui medesimo

Di disegni di indiscussa Realpolitik come questo, il libro di Razzi è pieno e non si capisce cosa aspettiamo ancora per andare a riprendercelo, il senatore dell’Abruzzo, questo fiero Centritalia dell’entroterra in purezza, di corsa, stanotte, adesso, riparando così all’errore di averlo sovrapposto all’imitazione che ne faceva Crozza, di esserci fatti bastare i suoi modi bucolici e le sue dichiarazioni eccentriche e decentrate per dargli dello Chance Giardiniere, prenderlo per un grottesco incidente o paradosso della democrazia, senza mai soffermarci a valutarne le capacità diplomatiche, umane, relazionali, divinatorie; la lealtà; la bontà; il peso specifico istituzionale. Che fessi che siamo stati. Noi e soltanto noi, però, perché altrove il talento di Razzi, e tutta la sua persona, sono assai apprezzati.



Nemo propheta in patria, come al solito. «Cari lettori italiani, questo libro è la storia di un’amicizia, quella che lega il mio paese a un uomo della vostra nazione, il senatore Antonio Razzi», scrive nell’introduzione Kim Chon, capo della delegazione diplomatica a Roma della Repubblica Democratica di Corea. Un paese bellissimo, in fiore, nient’affatto bellicoso («Sono spariti i razzi, a parte me»), guidato da Kim Jong-un («un mio buon amico, capo di tutto, un giovane che piace ai giovani, un pacioccone»), con cui l’Italia, se Razzi fosse al governo, avrebbe di certo rapporti privilegiati, perché lo conosce molto bene, sa come far ridere chi ci vive («Signora bella, devo allontanarmi, ho un motivo un po’ intimo, necessità che non posso descrivere a una signora… devo andare al bagno!», ha detto una delle prime volte che c’è stato (era il 2007) alla responsabile della delegazione italiana, facendola sbellicare e sa quali sono i suoi tesori nascosti («Le vigilesse, oltre che eroiche, sono bellissime, stupende, madonna, e chi se lo aspettava? E così, da buon italiano, mi misi in testa di fare una fotografia con una di quelle divinità in divisa»).

Tanto l’hanno amato e lo amano, laggiù, che una volta, nel 2015, su 150 delegazioni che arrivarono in Corea del Nord, Kim Yong-nam, figlio di Kim Jong-il, il fu dittatore, volle vedere soltanto lui (nella visita precedente lo aveva così conquistato: quello gli aveva chiesto come andassero le cose in Italia e lui gli aveva risposto che tutto era a posto, perché gli italiani sono un popolo che risolve sempre tutto, è sufficiente sedersi a tavola e mangiare un piatto di spaghetti). Matteo Salvini sapeva di questo legame particolare e Razzi racconta che una volta, quando si trovarono insieme a Pyongyang e finirono sul 38esimo parallelo (confine tra Sud e Nord Corea), i militari fecero sequestrare tutte le telecamere che quelli al loro seguito avevano, finché lui, assai stranito, non disse ehi, ma io sono Antonio Razzi, e un colonnello si scusò e gli armamentari furono restituiti e il via libera accordato. «Antonio, se scoppia una guerra qua ci vuoi tu», gli disse Salvini.