Il mondo rischia una nuova crisi finanziaria, esattamente 90 anni dopo il crollo di Wall Street del 1929

Sono passati esattamente novant'anni dalla Crisi del '29 e undici dal fallimento della Lehman Brothers, ma non abbiamo ancora imparato la lezione. Il mondo rischia di vivere una nuova crisi economica e potrebbe non avere gli strumenti giusti per affrontarla. La guerra dei dazi, il rallentamento della crescita del Pil Usa, la crisi del debito cinese, la mini recessione in Germania e l’inflazione galoppante in Venezuela e Argentina sono campanelli d’allarme da non sottovalutare. Il mondo soffre e ha paura di una nuova recessione. A dirlo non è un apocalittico ma un super integrato come l’ex capo della Banca d’Inghilterra, Marvyn King durante il meeting internazionale a Washington del Fondo monetario internazionale, lo scorso 20 ottobre. «L'economia mondiale è rimasta bloccata in una trappola a bassa crescita e la ripresa dalla crisi del 2008-09 è stata più debole di quella dopo la Grande Depressione. Dopo la Grande Inflazione, la Grande Stabilità e la Grande Recessione, siamo entrati nell'era della Grande Stagnazione. Anche il 26 ottobre a Sky, l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha avvertito: «Siamo a crescita zero da un bel po’ di tempo e penso che andremo sotto zero o non certo meglio. Metterei in conto anche una crisi come quella che è iniziata nel 2008. Non essendo state corrette le cause è molto probabile che torni peggio di prima».

In effetti nell’ultimo World Economic Outlook pubblicato a ottobre dal Fondo Monetario Internazionale ci sono alcuni segnali da tenere d’occhio. A rischio non sono tanto le banche che stanno a poco a poco rinforzando le loro difese dopo la grande recessione del 2008, quanto le istituzioni finanziarie non bancarie. Per capirci, i fondi pensione e gli hedge funds hanno tassi di vulnerabilità più elevati rispetto a quelli che si registravano alla vigilia del crollo della Lehman Brothers. «In undici anni i rischi per il sistema finanziario non si sono complessivamente ridotti, ma solo spostati», spiega Emiliano Brancaccio, professore di politica economica all'Università del Sannio. L’indebitamento generale delle imprese negli Stati Uniti è alto, ma secondo un report del della Banca dei regolamenti internazionali il vero problema è quello dei leverage loans. Ovvero dei “prestiti a leva”, concessi ad aziende ad alto rischio che hanno in media un debito superiore quattro volte rispetto alle entrate. A oggi ammontano a quasi 1400 miliardi e rischiano di ripetere il fenomeno che ha innescato la crisi economica del 2008: i mutui subprime concessi a persone che non potevano restituirli.