Toh, rimangiarsi idee e principi per vincere le elezioni non aiuta il Pd a vincerle

Proviamo dunque almeno per un momento a mettere da parte le legittime preoccupazioni del Pd e guardiamo all’Italia. Il dato di fondo è che, almeno a partire dalle elezioni del 2018 (che ovviamente hanno solo certificato una realtà già formatasi negli anni precedenti), partiti schierati su posizioni che in ogni altro paese occidentale verrebbero definite populiste – e sono state ripetutamente definite tali sulla stampa internazionale – oscillano intorno al 70 per cento.

Ma non è qui la vera peculiarità del nostro sistema politico: anche in altri paesi occidentali, sebbene non arrivino alle schiaccianti percentuali italiane, varie forme di populismo raggiungono ormai la maggioranza dei consensi. La differenza è che in questi paesi il sistema dell’informazione e della cultura rappresenta un baluardo in difesa delle istituzioni liberaldemocratiche. In Italia è esattamente l’opposto. Se infatti dovessimo considerare il peso che posizioni, slogan e lessico populista hanno nel mondo dell’informazione e della cultura – tra giornalisti, scrittori, registi, cantanti e affini – la percentuale supererebbe agevolmente il novanta per cento. E questa è anche la ragione per cui, a sinistra, la strategia suicida dell’abbraccio con i cinquestelle ha goduto finora di così tanta popolarità tra tutti i maître à penser della stampa e della televisione.

Si dirà che questi sono problemi antichi e radicati, che richiederebbero una battaglia lunga e difficile, in cui bisognerebbe mettere in conto la forte probabilità di trovarsi spesso in minoranza, e a volte letteralmente accerchiati, mentre le elezioni incombono, oggi le regionali e domani chissà. Tutto vero. Non sarà facile, in queste condizioni, ritrovare il coraggio e la forza di alzare la voce contro i decreti sicurezza, contro l’idea stessa che si possano tenere delle navi in mare senza far sbarcare le persone per un puro calcolo elettorale (per giunta sbagliato, come si è visto), contro tutte le misure populiste varate dal governo gialloverde e confermate dal governo attuale.

Si tratta senza dubbio di una strada lunga e difficile, che non può non passare da una seria autocritica sui tanti cedimenti di questi anni (non solo di questi ultimi mesi) e da una profonda revisione della propria cultura istituzionale, a cominciare dall’ossessione per il maggioritario, in favore di una riforma proporzionale che è forse l’unica possibilità rimasta per non trasformare l’Italia nello Stato libero del Papeete. Ma l’ultima e più importante lezione che viene dall'Umbria è che per i democratici la scorciatoia populista finisce in un burrone.