Il ministero degli Esteri si concentra su Albania e Macedonia, mentre Di Maio, lui, va in Basilicata

La viceministro Marina Sereni si sta ritagliando uno spazio sui dossier più geopolitici di cui si occupa il ministero degli Esteri, come dimostra il suo viaggio in Albania, lo scorso 23 e 24 ottobre. Sereni era a Tirana per la conferenza mediterranea annuale dell’OSCE, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e contestualmente ha incontrato il suo omologo albanese, Etjen Xhafaj. È un incontro di routine, ma avviene in un contesto particolare: il 16 ottobre il Consiglio dell’Unione europea non ha trovato un accordo unanime per l’avvio delle trattative su un possibile ingresso nell’Unione dell’Albania e della Macedonia del Nord.

L’Italia ha sempre sostenuto con forza la necessità di allargare l’Unione europea a est, e in particolare nei Balcani, una zona dove il nostro paese ha molta influenza per ragioni storiche, geografiche e culturali. Per dare inizio alle trattative di allargamento è necessaria l’unanimità, non trovata a causa della Francia, che ha posto il veto rinviando per la terza volta l’avvio delle trattative di adesione. Il presidente Emmanuel Macron ha spiegato in conferenza stampa il motivo della sua posizione contraria: «Prima di allargare ancora l’Unione dobbiamo essere capaci di riformarci. Il processo di allargamento non è più adatto, è troppo burocratico e non parla più ai popoli», e in ogni caso «i due paesi candidati non avevano compiuto i progressi necessari all’avvio del processo di adesione».