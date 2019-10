Max Martin, l’uomo che ha inventato il suono del nostro tempo

A lui piace stare nelle retrovie. In disparte, quasi di nascosto. Il suo ambiente ideale è uno studio di registrazione in qualche seminterrato. Non è timido ma pochi, fuori dal suo settore, conoscono il suo nome, cioè Max Martin (ma registrato all’anagrafe di Stoccolma come Karl Martin Sandberg). E chi lo vede per la prima volta non può nemmeno immaginare che quell’uomo biondo, tranquillo e serissimo sia il più grande autore di canzoni pop degli ultimi 20 anni. Non si esagera: la frase “Hit me baby one more time”, cantata da Britney Spears nel 1998, è opera sua. Così come il testo di “Oops I did it again”, e quello di “Everybody” dei Backstreet Boys (Backstreet is back, alright?! lo riconoscono quasi tutte le ragazze – cresciute – di tutto il mondo).

E ancora: canzoni di Celine Dion, Taylor Swift, un buon numero di quelle di Ariana Grande, decine di quelle per Katy Perry (“Hey hey hey”, ma tra le altre anche “California Gurls”), Pink, James Blunt, Christina Aguilera, Lana del Rey, Leona Lewis, Demi Lovato, Avril Lavigne, Nicky Minaj, will.i.am. Perfino Pitbull. Tutta farina del suo sacco, e l’elenco è molto più lungo.

Per più di 20 anni i suoi testi hanno dominato le classifiche americane (e non solo): 73 canzoni sono apparse nella top ten Usa, 22 hanno dominato il podio. Meglio di lui, in questo senso, hanno fatto solo Paul McCartney (32) e John Lennon (26). La differenza è che i primi due sono celebri e Max Martin non lo conosce nessuno. Eppure gli è capitata una nomination agli Oscar, cinque Grammys e un premio Polar Music (lo ha vinto anche Bob Dylan, per capirsi).

Il Guardian, pur di parlarne e incontrarlo (interviste non ne concede mai, o quasi), lo celebra per uno spettacolo teatrale che va in scena a Londra, ispirato al Romeo e Giulietta di William Shakespeare (ma che finisce bene) e che ha per colonna sonora alcune delle canzoni scritte da lui – più o meno una specie di Mamma Mia fatto con classici della musica pop degli ultimi anni.