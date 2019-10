Il populismo di sinistra per fermare il populismo di destra non funziona (e non solo in Umbria)

È evidente che una risposta della sinistra tutta sul versante pro-globalizzazione, pro-automazione e pro-multiculturalismo oggi non è maggioranza nel Paese, anzi è una minoranza e neppure tanto consistente. Se se ne criticano – a ragione – gli aspetti più trash o più inaccettabili, il tema rimane tuttavia in piedi e senza sconti. È anche evidente che non si possa ideologicamente essere contro il globalismo, l’automazione e l’apertura culturale, tuttavia una linea mediana, difficile da tracciare e di cui tutti però avvertiamo l’esistenza esiste.

Proviamo a delinearla con qualche esempio. L’automazione crea valore perché riduce il costo del lavoro: questo è un bene; l’automazione riduce fino a eliminare teoricamente ogni lavoro ripetitivo: questo è un bene. Se però persino la tassazione di questo valore aggiunto non si realizza nei paesi dove si crea, questo è un male, perché impedisce la socializzazione dei super-profitti. Se Facebook è una grande invenzione che ci tiene legati l’un l’altro in una maniera che prima era impossibile, non è un bene che ci sia un monopolista (o quasi) dell’informazione che decida (potendo in questo anche decidere di non farlo) cosa dobbiamo leggere e quale gerarchia dare alle notizie. Se l’automazione permette a chiunque di svolgere qualunque lavoro mettendo in circolo il proprio tempo (lavori occasionali) o il proprio bene (la propria casa), questo non significa il venir meno di qualunque diritto pubblico che sovrintenda anche a queste novità. In sostanza si tratta di governare, non di essere governati dall’automazione e dai suoi potentissimi player globali.

Sul multiculturalismo la linea è della stessa natura. È evidente che l’Occidente sia nato per la libertà e per il rispetto della persona in quanto tale, della sua singolarità. Nella storia del mondo prima del Cristianesimo nessuno pensava che gli esseri umani fossero uguali, perciò è impossibile per chiunque negare dignità a un immigrato o a chi ha convinzioni religiose o d’altro tipo diverse da quelle prevalenti. Fa parte della sinistra, ma fa parte dell’Occidente, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. La domanda allora è questa: c’è o no una differenza tra il sostenere la libertà di espressione di chiunque e comunque e la superiorità “morale” del multiculturalismo come ideologia?

Non c’è una forzatura pesante nel passare dall’affermazione dei diritti inviolabili della persona a quella di una concezione di un paese senza confini, senza stile di vita prevalente, senza storia e senza tradizioni? E, per dirla ancora più ruvidamente, i sentimenti popolari non meritano la stessa attenzione dei sentimenti dei “colti”? Se siamo davvero democratici possiamo ancora pensare che un sentimento, anche se espresso senza retorica e in maniera un po’ brutale, non abbia almeno diritto d’ascolto? Affermare una propria concezione della vita è legittimo, ma che altri possano proporre concezioni della vita diverse non è ugualmente legittimo? Si possono solo denigrare?

Le questioni dell’oggi perciò sono molto profonde e richiedono una proposta politica, culturale e di linguaggio ben diversa da quella presente, perché il gioco populista è un gioco di rispecchiamento e di alimentazione delle paure e delle richiusure, ma la risposta più efficace è quella asimmetrica, che le combatte senza collocarsi esattamente dove i populisti vorrebbero che si collocasse.