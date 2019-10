La scalata di Tim, Eni sopra le attese: ecco i 10 titoli da tenere d’occhio questa settimana

Tim, in cordata con alcuni fondi infrastrutturali, potrebbe acquistare il 100% di Open Fiber, attraverso un’operazione in carta e contanti. Il retroscena è del Corriere della Sera. Nell’articolo si afferma che il mese prossimo i vertici di Tim inizieranno a parlare del piano industriale, in particolare dello scorporo dei datacenter e di una iniziativa nel credito al consumo. Notizia disponibile agli abbonati websim



Saipem ha chiuso il terzo trimestre con 293 milioni di euro di Ebitda rettificato, a fronte dei 286 milioni di euro del consensus degli analisti. L’utile netto è stato pari a 31 milioni di euro, allineato alle stime. I nuovi ordini portano il portafoglio contratti a 23,78 miliardi, circa mezzo miliardo sopra le previsioni. La società conferma il raggiungimento degli obiettivi del 2019. Notizia disponibile agli abbonati Websim

