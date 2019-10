Ucrainagate, la testimonianza compromettente del colonnello Vindman

La testimonianza del colonnello Alexander S. Vindman

In divisa, con tutte le medaglie in vista appuntate sul petto, martedì mattina alle 9 il tenente colonnello Alexander S. Vindman, veterano di guerra e funzionario della sicurezza nazionale della Casa Bianca, esperto di Ucraina, si è presentato a Capitol Hill per essere ascoltato a porte chiuse. La sua testimonianza è durata dieci ore. Nel pomeriggio Trump e altri componenti del partito repubblicano lo hanno attaccato, mettendone in dubbio le intenzioni e anche il patriottismo. Su FoxNews uno degli ospiti di Laura Ingraham, l’avvocato John Yoo, che ha servito nell’amministrazione Bush, ha detto senza neanche girarci intorno che il comportamento del colonnello si chiama spionaggio. Rudy Giuliani, in un tweet, ha detto che Vindman faceva consulenza a due governi, quello americano e quello ucraino, e quindi è confuso. Sempre su Twitter l’attacco di Trump: Vindman è un Never Trumper, uno che lo odia e quindi non è credibile.

Che cosa ha detto il colonnello Alexander S. Vindman

Vindman ha detto di avere conoscenza diretta della telefonata del 25 luglio tra Trump e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: insieme a persone dello staff del vicepresidente Mike Pence, ha ascoltato la telefonata dalla Situation Room. Come era già trapelato lunedì, ha detto di aver ascoltato il presidente Trump fare appello al presidente ucraino affinché indagasse su Joe Biden. Allarmato da quello che aveva sentito, si è rivolto immediatamente all’avvocato del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Vindman ha anche fatto riferimento a un’altra occasione, una riunione avvenuta settimane prima la famosa telefonata, in cui avrebbe detto all’ambasciatore presso le Nazioni Unite Gordon Sondland che fare pressioni sull’Ucraina per ottenere un’indagine su Biden era sbagliato. Dalla sua dichiarazione di apertura: «Ho fatto presente a Sondland che le sue dichiarazioni erano inadeguate, che la richiesta di indagare su Biden e suo figlio non aveva nulla a che fare con la sicurezza nazionale e che tali indagini non erano qualcosa in cui il Consiglio di Sicurezza Nazionale sarebbe stato coinvolto. Fiona Hill entrò quindi nella stanza e anche lei disse a Sondland che le sue dichiarazioni erano inadeguate». La dichiarazione di Vindman conferma quindi quella di Fiona Hill e contraddice quella di Gordon Sondland che aveva dichiarato di non aver ricevuto nessuna lamentela da parte di nessuno dopo la riunione in oggetto. Vindamn ha anche detto di non essere il whistleblower e di non sapere chi sia e che la trascrizione fornita dalla Casa Bianca della telefonata è accurata e che lui avrebbe fatto solo minime correzioni, ad esempio al posto della parola generica “società” avrebbe scritto “Burisma” perché nella telefonata si fa esplicito riferimento alla società per cui lavorava il figlio di Joe Biden.