Divisi e litigiosi, ecco come gli industriali lombardi stanno perdendo l’occasione di rilanciare Confindustria

Un quarto del sistema Confindustria. Basterebbe questo per capire quanto è strategico che la Lombardia si presenti unita alla corsa per il post Boccia, alla presidenza della più importante associazione di categoria del Paese. La galassia confindustriale lombarda conta dieci associazioni territoriali – più mamma chioccia, Confindustria Lombardia appunto – a cui sono iscritte circa 13mila imprese, che a loro volta danno lavoro a quasi 800 mila persone. Nonostante questi numeri e il buon nome della regione come fiore all’occhiello dell’industria italiana in Europa, i primi a non cogliere l’importanza della posta in gioco sembrano essere proprio gli industriali lombardi.

A cosa son serviti infatti questi tre mesi di fughe in avanti? Quanto è tornato utile al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, tracciare una strada prima dell’estate, un programma di presidenza fatto e finito, senza che poi ne seguisse una candidatura esplicita? E che dire di Giuseppe Pasini, leader degli imprenditori bresciani, che con il suo outing non ha fatto altro che sollevare chiacchiere e alimentare congetture?

Dalla Blitzkrieg si è passati presto a una guerra di trincea, con annesso logoramento dei tempi lunghi – il futuro presidente di Confindustria si eleggerà solo a maggio del prossimo anno – e fluidità delle manovre di combattimento. Milano accelera perché si sente onnipotente. Creativa, solidale, europea, olimpionica! Purtroppo non le stanno dietro le sorelle minori. Anzi, Brescia fa la gelosa e le si mette di traverso. Pasini vs Bonomi. Ma non potevano mettersi d’accordo prima? Così c’è chi sta a guardare: Como, Varese e Bergamo per esempio. Chi si fonde con il più forte. Vedi Pavia, prossima ad accorparsi con Assolombarda. E chi invece ha scelto il fronte opposto: Lecco-Sondrio ha già espresso il suo amore per Pasini.