Hai scelto un fondo pensione valido? Costi alti e rendimenti bassi erodono di molto il capitale

Se sei parte di quel 30% circa di italiani che ha sottoscritto un fondo pensione sicuramente riconosci l’importanza di questa scelta. Che tu abbia fatto bene a cominciare a risparmiare per la pensione non è in dubbio, ma hai scelto il prodotto giusto?

I motivi per i quali è meglio cambiare fondo pensione per trasferirsi in uno migliore possono essere tanti.

Caso più comune, costi eccessivi che erodono il capitale anno dopo anno. La differenza finale, a fronte di un identico investimento per durata, versamenti e rendimenti, può essere anche di 63.000 euro in meno. Tutto si ripercuote su una pensione integrativa molto più bassa per tutta la vita a causa dei costi sostenuti nel corso dell’investimento.

Altro caso è aver compiuto scelte poco consapevoli soprattutto rispetto alla linea di investimento adatta al proprio profilo o, più semplicemente, non essere soddisfatti.

Approfondiamo su propensione.it come mettere alla prova il proprio fondo pensione e cambiarlo per un uno migliore.