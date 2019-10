Storia di Marco e Andrea, dalla Silicon Valley a Gualdo Tadino per progettare software

«Quando andiamo alle fiere a presentare i nostri software portiamo sempre qualcuno molto più grande di noi, anche se non è esperto di ciò che facciamo. Perché in Italia molti potenziali clienti non si fidano di un’azienda di trentenni e non si fermano allo stand se nel team che propone il prodotto non c'è una persona adulta». I due trentenni sono Marco Matarazzi e Andrea Sprega, ingegneri informatici, che dopo aver lavorato per un periodo nella Silicon Valley hanno deciso di riportare i loro cervelli in patria e investire in Umbria. Oggi lavorano a Gualdo Tadino, loro città di origine, in un open space all'americana (con una cucina piena di frutta e snack, una piccola palestra e ogni tipo di videogiochi) al primo piano di una palazzina che non tradisce innovazione ma come biglietto da visita a piano terra si presenta con una storica ferramenta di paese, con tanto di falciatrici da giardino e trapani a sconto.

«Sono partito da qui alla volta di San Francisco per un tirocinio in un'azienda dove lavorava un parente – spiega Marco, laureato in ingegneria a Perugia – e a un certo punto ho tirato dentro anche Andrea che stava finendo l'Università a Bologna: cercavano qualcuno che sapesse sviluppare e sistemare un App iOS su cui riscontravano una serie di problemi, in un massimo di 20 giorni... Andrea ne ha impiegati 10 e la settimana dopo ha ricevuto un biglietto per volare a San Francisco».

Da subito hanno iniziato a fantasticare sul rientro in Italia e, dopo un anno, l’azienda americana per cui lavoravano, la Vendini srl, gli offre la possibilità di farlo come consulenti da remoto. «Siamo tornati a casa e abbiamo detto: vediamo che succede». È successo che dopo 7 anni hanno un'azienda con 20 ingegneri informatici, 33 anni di media, nel cuore dell'Umbria. Tra di loro però, nemmeno una donna, le ragazze sono tutte assunte in altri reparti aziendali, dal marketing alle vendite, diversi dall’ingegneria del software. «Da quando abbiamo iniziato la nostra attività abbiamo ricevuto e scrutinato centinaia di curriculum ma tra questi solo 3 erano femminili», racconta Marco.