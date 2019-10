Il miracolo fallito. Perché il nuovo album di Kanye West non convince

Se si potesse riassumere un album musicale in una parola, quella più esatta per Jesus is King, ultima opera del rapper americano Kanye West, sarebbe “imbarazzo”. Quello dell’ascoltatore, prima di tutto. Ma anche quello di alcuni recensori che, sconcertati dalla distanza tra aspettative e realtà, non sanno come nascondere la delusione. Si ammette che, sì, «non è il miracolo che si pensava», o che «non convince del tutto».

La verità è che il disco di West è imbarazzante. Raffazzonato, incompleto, disomogeneo. Quando lo si ascolta si capisce perché la sua uscita sia stata rimandata ben due volte (era prevista a settembre, poi il 23 ottobre, poi – alla fine – il 25). Meno chiaro il perché non sia stata rimandata anche una terza. O una quarta.

Se si prova a trovare qualcosa di buono, si perde tempo. Forse l’intenzione: Kanye West ha provato, stavolta in modo organico, a cantare il suo cammino di conversione al cristianesimo, con sperimentazioni gospel (inteso come forma di devozione artistica), collaborazioni di livello come Clipse, Ty Dolla Sign, Kenny G, i Sunday Service, cioè il suo gruppo gospel con cui da anni accompagna le funzioni domenicali (ripulendo i suoi vecchi brani), e un impegno encomiabile.

Si comincia con una introduttiva Every Hour, in cui segue linee di cori gospel, e qualcosa lascia anche sperare. Ma le aspettative cominciano a sgonfiarsi con Selah, che pure avrebbe una buona idea ritmica, fino a cadere, senza riprendersi, con Follow God. È solo la terza canzone su 11, ma può bastare, per un album che dura appena 27 minuti (e per fortuna).