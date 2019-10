Basta piangersi addosso, contro Salvini subito la proporzionale

Invece di piangersi addosso per la vittoria di Salvini a Perugia e Terni, «Democracy dies in Penumbria» (geniale Francesco Guglieri su Twitter), e di fasciarsi la testa ogni volta che Pagnoncelli snocciola sondaggi favolosi per la destra leghista e per i Fratelli della bambina di Poltergeist si potrebbe fare subito qualcosa, l’unica cosa fattibile, per depotenziare una volta per tutte la pericolosità degli amici di Putin, qualcosa che non è una gloriosa alleanza strategica con la bad company del populismo guidata da Davide Casaleggio, quella semmai è resa incondizionata, ma l’approvazione di una legge elettorale proporzionale pura, senza trucchi e senza inganni, uguale identica a quella che ha guidato la Repubblica italiana dalla fondazione al 1993. Make Italy Proporzionale Again, direbbe l’altro amico di Salvini e di Putin: una leggina di un solo articolo che ripristina la legge originaria del 1948.

Lo scrivo a malincuore, da maggioritarista all’inglese della prima ora e da referendario per l’uninominale non pentito, ma anche da persona consapevole che esistono solo due sistemi elettorali, uno uninominale e maggioritario secco e l’altro proporzionale puro, perché tutti gli altri sono espedienti e tecnicismi da far morire di pizzichi chiunque non partecipi ai talk show televisivi che invece si infiammano a discutere di Mattarellum, Porcellum, Consultellum, Italicum e chissà che cos’altro potrebbero inventarsi adesso.

Il sistema maggioritario privilegia la governabilità, winner takes all, quello proporzionale la rappresentanza delle forze politiche. Il primo è in vigore nelle democrazie mature, il secondo in quelle meno stabili. Gran Bretagna e Stati Uniti votano da sempre col sistema dei collegi maggioritari, mentre Italia, Germania e Spagna storicamente ripartiscono i seggi in base ai voti ottenuti dai partiti.

La nuova maggioranza di governo ieri ha deciso di rimandare a dicembre la definizione di una nuova legge elettorale da sottoporre al Parlamento, perché evidentemente non è ancora d’accordo sul sistema da adottare. Ma, di nuovo, i deputati e i senatori, e anche i presidenti e i sindaci, si eleggono in due soli modi sensati: o viene eletto chi prende più voti oppure si dà la rappresentanza a tutti in base ai voti conquistati nelle urne e poi si lascia trovare alle forze politiche dentro le istituzioni la formula per governare.