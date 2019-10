Per Luciano Canfora, Di Maio a breve non esisterà più, mentre quello di Salvini è un partito fascistoide

Dopo il voto in Umbria qualcosa nelle fattezze politiche e storiche del Paese è irreversibilmente cambiato. Non solo perché una delle cosiddette regioni rosse, culla di istanze e valori legati al Pci-Pds-Pd, è passata all'altra sponda, bensì per un’affermazione populista che sembrava fino all’ultimo tanto fumo e poco arrosto. In sostanza, la sinistra comincia adesso a guardarsi dentro alla ricerca di un confine al suo manierismo di circostanza, mentre il M5S attende solo la scintilla in grado di fomentare le prime polveri. E la Lega? La Lega non fa altro che raccogliere e plasmare quello che gli altri lasciano nel proprio cammino di perdizione, ricordando secondo lo storico Luciano Canfora «gli inizi del nazismo e di quel movimento di massa che era il Partito Nazionalsocialista tedesco».

Canfora, dopo la vittoria in Umbria la Lega conquista una delle cosiddette regioni rosse: questo strappo che significato ha in termini culturali?

Non è molto difficile capire che in termini politici stiamo assistendo a una tendenza in atto da anni, da quando il personaggio inetto e ignorante di Di Maio ha regalato a Salvini per un anno abbondante il ministero dell’Interno. Un regalo di Natale anticipato a luglio. Da ministro dell’Interno, il leader leghista ha potuto svolgere la sua attività xenofoba, esplicarla e solleticare le classi popolari verso un’isterizzazione nei confronti del fenomeno dei migranti e passare così dal 17 al 34 per cento.

C’è stato un travaso, però, di quei voti che da sinistra si sono mossi verso l'estremità opposta...

Le responsabilità storiche di questo sciagurato di Di Maio le piangeremo per un po’. Perché regalare un Ministero così a una figura che predicava odio significa permettergli di attuarlo. E Salvini si rivolge a quelle classi che prima guardavano a sinistra, spiegandogli (sbagliando) che la colpa dell’attuale situazione è tutta di quelli che vengono da fuori. La Lega è come il Partito Nazionalsocialista tedesco, l’equivalente del nazismo al suo sorgere.