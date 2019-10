Se il Pd rispolvera la teoria del «doppio colpo in canna», l’Italia rischia grosso (e pure l’Europa)

La singolare dichiarazione pronunciata ieri da Nicola Zingaretti («Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo governo») ha attirato l’attenzione di molti, sia per ciò che smentisce, sia per ciò che implica. Per quel che riguarda la prima parte («Non voglio andare al voto»), la notizia che al vertice del Pd si stesse facendo strada l’idea di chiudere l’esperimento del governo giallorosso e tornare alle urne ieri era al centro dei retroscena di tutti i principali quotidiani, ed è significativo che Zingaretti abbia scelto di parlarne apertamente. Del resto l’ipotesi era già stata esplicitamente formulata, perlomeno come extrema ratio, da diversi autorevoli dirigenti del Pd, segretario compreso. Quanto alla seconda parte della dichiarazione («farò di tutto per dare vita a questo governo»), quello che colpisce è che Zingaretti sembra dare per assodato che il governo sia attualmente un corpo morto, un cadavere in cui lui, come una sorta di dottor Frankenstein, vorrebbe infondere la scintilla della vita. Se non diffidassi per principio degli psicologismi, e tanto più degli psicologismi applicati alla politica, sarei tentato da un’interpretazione freudiana della dichiarazione, in cui il curioso lapsus lessicale della seconda parte pare premurarsi di smentire – inconsciamente – quanto dichiarato esplicitamente nella prima.

Ma forse non c’è bisogno di addentrarsi nei recessi della psiche per capire cosa sta succedendo. Basta e avanza il ragionamento che lunedì Goffredo Bettini ha affidato al suo profilo Facebook, e che non a caso apriva molti dei retroscena di cui sopra, essendo noto il consolidato rapporto tra il padre del “modello Roma” e il segretario del Partito democratico. Una lunga requisitoria contro la litigiosità della maggioranza, unica e sola causa di tutti i problemi, che portava alla conclusione, poi ripresa quasi testualmente da gran parte del Pd: «O si cambia registro o saranno inevitabili le elezioni». Con una decisiva postilla: «È del tutto evidente che in questo senso occorrerebbe una legge elettorale maggioritaria».

Riassumendo: all’indomani di elezioni che vedono, nella rossa Umbria, il centrodestra al 57 per cento, con Lega e Fratelli d’Italia da soli sopra il 47, a Bettini sembra addirittura «evidente» che per la strategia del Pd – in caso di rottura con i cinquestelle e voto anticipato – occorrerebbe una legge elettorale maggioritaria.