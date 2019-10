Trump cerca alleati nella guerra per il 5G, ma l’Europa è divisa in due

Donald Trump ha lanciato la sfida alla Cina per la supremazia della rete 5G mondiale ma per ora gli alleati scarseggiano. Dopo Germania e Norvegia, anche il premier inglese Boris Johnson sta per concedere a Huawei il permesso di fornire nel Regno Unito le infrastrutture «non strategiche» che svilupperanno la rete di quinta generazione. E dire che a luglio il presidente degli Stati Uniti in visita a Londra aveva promesso un accordo per evitare questo scenario. Più della paura per la sicurezza nazionale, Johnson teme di rimanere indietro nella corsa mondiale per dotarsi delle celle e antenne di ultima generazione che creeranno connessioni a Internet più veloci con minori tempi di attesa.

Non è servita a molto la lettera che Trump ha inviato lunedì ai delegati della World Radiocommunication Conference in Egitto, l’evento in cui si discuteranno le linee guida per limitare l'impatto negativo delle infrastrutture per le connessioni di quinta generazione. Il presidente Usa ha lanciato un appello ai Paesi che «condividono la nostra mentalità e i nostri principi» per combattere contro «coloro che vorrebbero utilizzare il 5G come strumento per espandere il controllo sui propri cittadini e per seminare discordia tra Nazioni». Per questo a maggio, Trump ha inserito Huawei nella lista nera delle società che non possono fornire infrastrutture per il 5G alle aziende statunitensi perché rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. Da mesi il presidente degli Stati Uniti chiede agli alleati di fare lo stesso per evitare che acceda ai dati delle infrastrutture strategiche dei Paesi Nato.