Fca sposa Peugeot, ecco perché le aziende italiane amano fondersi con i partner globali

«Cambiare o morire». Fu la prima cosa che disse Sergio Marchionne quando arrivò alla Fiat. Per non morire, o meglio non decadere, Fca ha trovato l'accordo con la francese Psa per fondersi con Peugeot. Diventerà il quarto polo automobilistico al mondo con oltre 45 miliardi di euro fatturato e 9 milioni di auto vendute. Una cosa è certa: ormai per le imprese italiane c’è solo una strada per sopravvivere e non diventare comparse sul mercato: fare fusioni e acquisizioni per creare colossi europei in grado di competere su scala globale. Lo ha fatto la più grande azienda produttrice di occhiali, l’italiana Luxottica, che ha deciso nel 2018 di fondersi con la più grande produttrice di lenti, la francese Essilor. Ed EssilorLuxottica è pronta ad acquistare il 76,72% del capitale della catena olandese GrandVision. Non è un caso se il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio è diventato la settimana scorsa l’uomo più ricco d’Italia con 24,3 miliardi di dollari. Anche il secondo in classifica, giovanni Ferrero, ha voluto espandersi. Prima ha acquisito i business snack e biscotti del colosso americano Kellogg’s, poi la produttrice di biscotti danese Kelsen. Anche Piersilvio Berlusconi sta cercando di costituire MediaForEurope, il polo europeo della televisione, fonderdosi con Mediaset España e Mediaset Investment NV in una super holding olandese, Vivendi permettendo.

Già un anno fa Fca aveva provato a fondersi con Renault, ma il governo francese che possiede il 15% della casa d’auto aveva imposto condizioni proibitive per autorizzare la fusione. Ora i tempi sembrano maturi per concludere la stessa operazione con Peugeot. «L’industria dell’auto ha subito una trasformazione molto forte e si è ormai chiuso un ciclo produttivo che negli anni scorsi aveva creato un piccolo boom. Il caso del dieselgate e la nuova sensibilità sui temi ambientali hanno quasi imposto il passaggio all’auto elettrica che però rimane ancora una scommessa», spiega il giornalista economico Stefano Cingolani. «Sono due i motivi per cui Fca ha deciso di fondersi con Peugeot. Primo, la casa d’auto francese è tecnologicamente più avanti nel settore elettrico e possiede piattaforme sensibili in cui si possono montare auto elettriche. Con la fusione non ci sarebbe bisogno di fare grandi investimenti iniziali. Il secondo motivo è che Peugeot è debole negli Stati Uniti e forte in Europa, mentre Fca è il contrario. C’è una complementarietà geografica. Per non parlare dell’accesso che Peugeot garantirebbe nel mercato cinese, dove è più avanti rispetto a Fca».