Per Michele Ainis è giusto il ritorno al proporzionale, ma con sbarramento

Prima di soppesare l’utile, conviene misurare i danni che vent’anni di maggioritario hanno portato con sè. Un disastro preannunciato ma omesso per la tenuta della stabilità governativa, per giunta, raramente verificatasi. L’idiosincrasia nei tomi di scienza politica è nota: con un maggioritario si mira alla tenuta dei governi pena la rappresentatività, con il proporzionale invece il contrario. Ma questo vale anche per il caso italiano? Non proprio, o meglio, non in maniera assoluta. Secondo Michele Ainis, giurista e costituzionalista italiano, la soluzione del proporzionale puro avrebbe un seguito «con i giusti anticorpi per contrastare le possibili frammentazioni e i cambi di casacca, partendo per esempio anche dall’applicazione della sfiducia costruttiva».

Michele Ainis, siamo di fronte alla fine di un ciclo politico. Il sistema elettorale italiano necessità davvero di una nuovo legge?

Di leggi elettorali ne abbiamo cambiate sette, diciamo quindi come premessa che sono cicli relativamente rapidi. Adesso c’è la volontà di fare l’ennesima riforma: si può giustificare in vari modi, anche se il principale interesse è quello politico, oltre che una ragione istituzionale, dell’attuale maggioranza. Interessata nel neutralizzare e sterilizzare il consenso che in questo momento ha la Lega, annacquandolo in un sistema proporzionale più o meno puro, in quanto con un maggioritario i giochi sembrerebbero già decisi.



Oltre agli aspetti politici di base, un proporzionale puro è la soluzione più adatta?

Penso che su tutti sono stati nocivi i sistemi misti che abbiamo avuto in circolo nelle nostre legislature: oggi ne abbiamo uno in uso, che è il Rosatellum, per un terzo maggioritario e per due terzi proporzionale. Quando avevamo un modello di proporzionale puro non abbiamo avuto dei governi stabili, nel senso che si cambiava Presidente del Consiglio anche tre volte l’anno, ma coalizioni stabili, tant’è che la Democrazia Cristiana nella fase del centrismo è durata 17 anni così come la fase del centrosinistra che è durata 14 anni, fino ad arrivare al compromesso storico. Quello che si era creato erano coalizioni stabili con leader instabili.