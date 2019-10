Altro che perdita dell’anima, la verità è che il Movimento 5 stelle ha già trionfato

Contrariamente alle tante pubbliche rivendicazioni di laicità, la verità è che in Italia non c’è nulla che appassioni gli intellettuali progressisti quanto le discussioni sull’anima: in cosa consista esattamente l’anima della sinistra, quando questo o quel partito l’abbia perduta, se e come la possa eventualmente ritrovare. Non c’è facoltà di teologia, scuola di catechismo o collegio cardinalizio che abbia passato tanto tempo a rompersi la testa intorno a simili interrogativi, almeno dai tempi della scolastica. Ed essendo oggi gran parte dei suddetti intellettuali più o meno apertamente grillini, o comunque molto simpatizzanti, è naturale e persino giusto che tali dibattiti, da qualche tempo in qua, vedano al centro il Movimento 5 stelle. Non per niente la domanda che dopo ogni rovescio elettorale torna ad angosciare i commentatori di tutti i principali quotidiani e talk show è sempre quella: se i cinquestelle abbiano o meno perduto l’anima, la purezza, lo spirito originario del movimento. Non trattandosi di un giallo – e comunque, di sicuro, non di un giallo che varrebbe la pena leggere – posso anticipare subito la risposta: no.

Al contrario. Giusto in questi ultimi due mesi si sta realizzando pienamente proprio il progetto originario, il fine ultimo che il fondatore, Beppe Grillo, ha più volte indicato ai suoi fedeli: quello di un Movimento destinato a «biodegradarsi», ma solo dopo avere «fertilizzato» con le sue idee l’intero campo politico. Un movimento destinato dunque a scomparire non perché sopraffatto dagli altri, ma per il motivo diametralmente opposto.