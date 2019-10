Il maggioritario ha fallito. Per rilegittimare la politica, ora, abbiamo bisogno del proporzionale

Da ultimo, ma non in termini di rilevanza, l’esplosione di fenomeni di protesta contro il sistema politico (il populismo, vittorioso in Italia) che abbatte la funzione di rappresentanza dei partiti, cui tocca per dettato costituzionale la sorte di determinare le politiche del paese e formare le liste elettorali. Si affermano, a quel punto, i partiti personali e le piattaforme private, che per agilità e rapidità di espressione e manovra appaiono a prima vista di gran lunga più efficienti e capaci di dare risposte. Una deriva illiberale cui non corrisponde alcun aumento dell’efficenza del sistema politico, reso palese dalla stagnazione anche economica, cui nessuna ha saputo porre davvero rimedio.



Fermiamoci a ragionare. Da dove ripartire? Io dico così: da un sistema parlamentare conservato nelle sue regole originali; da una composizione della politica in almeno quattro significativi raggruppamenti o partiti; da un incremento della domanda di rappresentanza che si è rafforzata nell’epoca del populismo, proprio di fronte al disagio, alle paure, alle difficoltà delle persone, cui non corrisponde una speranza nei partiti attuali e nella politica tutta (testimoniato dall’ampliarsi dell’area del non voto politicamente cosciente); da una contestuale rilegittimazione delle forze politiche, che accettino di subire a casa propria l'affermazione di un metodo democratico di organizzazione e funzionamento.



Per fare tutto questo, l’unico sistema elettorale coerente con le finalità indicate è quello proporzionale, con una soglia di sbarramento significativa ma non elevata, accompagnato da regole di tutela dei cittadini elettori che salvaguardi la possibilità di acquisire risorse economiche (devastata dalle sciagurate leggi antipolitiche da tutti subìte con dosi diverse di ipocrisia) da usare con responsabilità e accountability, ma da usare "per fare politica".

Se smettiamo di usare l’argomento di cosa ci conviene di più sotto una prospettiva puramente egoistica, ballando disinvoltamente tra modelli elettorali come degli ubriachi (e nel Pd qualcosa di simile va accadendo), ci avviciniamo al risultato di restituire al sistema politico italiano un futuro dentro i fondamentali della democrazia liberale moderna. Altrimenti no.