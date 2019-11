L’indignazione permanente contro Amanda Knox è un problema che riguarda l’Italia

Non ha aiutato, certo, il fatto che il direttore del quotidiano abbia presentato la nuova column, che si chiamerà “Ask Amanda Knox”, alla vigilia dell’anniversario dell’omicidio e proprio ricordando la sua esperienza di reclusione in Italia. I quattro anni passati in prigione «per un omicidio che non ha commesso» le avrebbero dato «una prospettiva unica sulla vita». E adesso, «pienamente assolta, è un’autrice bestseller e una sostenitrice di una riforma della giustizia penale che offre i suoi pensieri, per come sono, sulla vita, sull’amore, sulla sofferenza e sul senso di tutto questo». Agli occhi dei critici, non ha aiutato nemmeno il fatto che sia sposata con Christopher Robinson, la cui famiglia possiede e pubblica il giornale.

Come riporta il Guardian, di fronte alla notizia della rubrica, la cui data di partenza non è ancora chiara, uno dei lettori avrebbe commentato dicendo: «No, per favore no». È bastato questo perché il direttore, Patrick Robinson, sentisse il bisogno di replicare: «A chi avesse ancora dubbi, dopo tutte le voci che negli anni si sono susseguite, sulla sua innocenza, posso solo dire che: se la aveste incontrata, se aveste parlato con lei, se foste riusciti a conoscerla bene come ho fatto io, allora non nutrireste altro che ammirazione nei suoi confronti. E come se fosse destinata a passare in mezzo a tutto questo per diventare la donna notevole, intelligente, brava e profondamente sincera che è».

Insomma, sia in Italia che negli Stati Uniti, il nervo è ancora scoperto. I dubbi – lo riconosce lo stessso Robinson – sono sempre vivi. E nonostante tutto, la verità è che Amanda Knox non sarà mai considerata davvero innocente. E chi non capisce che questo è un problema, non solo per lei ma anche per l’Italia, per la reputazione delle sue istituzioni, per la sua giustizia e il suo sistema mediatico, è ancora lontano dal comprendere cosa significhi questa storia.