Così “Autobahn” dei Kraftwerk ha cambiato la storia della musica

Di tutti i dischi che ogni giorno definiamo come pietre miliari, angolari, sono in realtà pochi quelli il cui influsso è stato davvero devastante. Al punto tale da sbriciolare ogni certezza e codice ad esso anteriori, e al contempo così facili da propagare facendone portatori sani di un’evoluzione debordante e incontrollabile, capace di infiltrarsi ovunque, rendendo incalcolabile la portata del suo raggio di azione.

Sebbene i Kraftwerk abbiano un catalogo del quale identificare gli episodi più pregiati è un’impresa titanica, è soltanto Autobahn il loro disco ascrivibile con totale certezza alla categoria descritta poc’anzi. Di certo lo tallonano altri due capolavori, Trans Europa Express e Die Mensch-Maschine, ancora più gelidi e concettuali e forse per questo preferiti da molta critica. O addirittura Computerwelt, le cui seppur meccaniche rotondità pop avrebbero permesso al virus elettronico di espandere ulteriormente le sue metastasi. Nulla comunque a confronto della prima ondata evolutiva emanata dalla centrale elettrica di Düsseldorf, quella per l’appunto irradiata da Autobahn.

Quello che a tutti gli effetti è il disco che ha cambiato il corso della musica popolare, inoculando in essa il verbo elettronico, è anche un disco tremendamente popolare, di quelli che in Germania ne sono piene cassapanche e soffitte. Proprio nel 2019, anno in cui il celebre magazine musicale tedesco compie 50 anni, Musikexpress ha posizionato Autobahn in cima alla sua classifica dei migliori album tedeschi della storia (e se lo dicono loro c’è da fidarsi), mettendone per iscritto, storificandone, allo stesso tempo l’importanza e la germanicità. Se da una parte è certo che dopo Autobahn la storia della musica pop globale non sarebbe stata più la stessa, è ugualmente vero che il disco non sarebbe mai potuto nascere al di fuori dei confini tedeschi.

Inserire i Kraftwerk nel filone kraut rock sarebbe una forzatura arbitraria e musicalmente fuorviante. Tuttavia, per meglio comprendere la profonda germanità dei Kraftwerk, è necessaria una digressione a riguardo. I due fondatori dei Kraftwerk Ralf Hütter e Florian Schneider da Düsseldorf erano due studenti di musica, come molti membri dei vari Can, Faust, Neu! (altra storica formazione di Düsseldorf, le cui sorti si sarebbero sempre intersecate con quelle dei Kraftwerk, con i quali avrebbe condiviso e scambiato membri) etc etc, provenivano dallo stesso giro accademico e gravitavano intorno all’avanguardia di Karlheinz Stockhausen e con i kraut rocker condividevano la missione: ricodificare la musica rock trascendendo le sue radici blues, preferendo a queste un bagaglio costituito da musica colta e avanguardie europee.