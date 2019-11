Chi è il case manager: così si trasforma la professione dell’assistente sociale

L’assistente sociale, professione esercitata in 93 casi su 100 da donne, per statuto professionale guarda le situazioni nella loro globalità e complessità. Una competenza "prioritaria" anche per i manager tout court, se è vero che la Learning Trend Survey dell'Osservatorio permanente in Italia sull’apprendimento nelle organizzazioni di Fondazione Istud ha visto un manager su due indicare proprio la "visione d'insieme" come qualcosa da sviluppare: «È quello che da sempre facciamo nel nostro lavoro, al di dà di dove lo esercitiamo e del ruolo che abbiamo. Vediamo le situazioni di fragilità in un’ottica multifattoriale, perché realmente a determinare disagio e marginalità non sono i problemi singoli, ma la situazione nel suo insieme. La realtà è complessa, ma complessità la vedi se hai uno sguardo preparato: se leggi la realtà semplificandola, la complessità non la vedi», spiega Nunzia Bartolomei, vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS). «Non tutte le persone che hanno un problema di casa o di lavoro, per esempio, hanno la necessità di rivolgersi a un servizio sociale: la differenza la fa la possibilità, nel momento problematico, di attingere o meno a risorse personali, ambientali, sociali. Il nostro lavoro è sempre stato non solo orientato a vedere tutti i fattori ma anche, proprio poiché mettiamo insieme tutte queste dimensioni, che riguardano la persona, la famiglia, il contesto, a lavorare in rete con le altre istituzioni e con tutto il territorio, penso in particolare al privato sociale. Le persone fragili appartengono al territorio, non alle istituzioni».

La persona al centro qui non è uno slogan: «Per fare un progetto certamente parto da una valutazione professionale, ma non posso imporre i miei obiettivi. Quello che emerge dall’incontro fra l’assistente sociale e la persona è una negoziazione sul “dove andare” insieme». Per Bartolomei c’è una spinta forte della comunità professionale, tanto nei modelli operativi quanto nella ricerca, a questo approccio trifocale (si vedano in particolare gli studi di Luigi Gui, dell’Università di Trieste), imperniato sulle relazioni tra la persona, l’ambiente e l’organizzazione dei servizi, ma c’è ancora molto lavoro da fare: «serve una integrazione istituzionale riconosciuta, che ci permetta di lavorare davvero insieme, dal momento che ciascun operatore si muove entro la cornice del mandato conferitogli dalla propria istituzione. La realizzazione di questa visione complessiva e integrata della persona richiede un miglioramento nell’organizzazione dei servizi, in modo che si lavori in maniera coordinata e coerente: senza questo passaggio, le persone rischiano di essere di nuovo “frammentate”».

