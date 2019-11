Sessantamila occupati in meno in tre mesi: il decreto dignità è fallito

Sessantamila posti di lavoro persi in soli tre mesi, da luglio a settembre. Con un calo dei contratti a tempo indeterminato e il boom di quelli a termine, che superano ormai i 3,1 milioni. Il numero più alto di sempre. Il decreto dignità compie il suo primo anno. E i dati Istat (riferiti al mese di settembre) confermano il fallimento del provvedimento voluto dai Cinque Stelle, che proprio 12 mesi fa terminava il suo periodo transitorio ed entrava a pieno regime. Con la stretta sulla durata e il rinnovo dei contratti a tempo determinato che, nelle intenzioni di Luigi Di Maio allora ministro del Lavoro avrebbero dovuto «abolire la precarietà». Tradotto: favorire l’occupazione stabile e ridurre la disoccupazione. Ma guardare i dati forniti dall’Istat, incrociati con quelli dell’Inps, nessuna delle previsioni grilline si è avverata.

Da giugno in poi, gli occupati hanno cominciato a calare. E solo a settembre, rispetto al mese precedente, se ne contano 32mila in meno. Con il tasso di occupazione che resta stabile al 59,1%, tra i più bassi d’Europa. E il tasso di disoccupazione generale che risale al 9,9% e quella giovanile al 28,7 per cento.

In questo quadro, a settembre si sono registrati 30mila contratti a termine in più, mentre quelli stabili sono scesi di 18mila unità. Con l’aggiunta di 44mila autonomi in meno. L’effetto del decreto dignità, che inizialmente aveva portato a un aumento dei contratti permanenti e delle trasformazioni, ma senza un aumento complessivo del lavoro, sembra essersi esaurito. Cosa che viene confermata anche dalle serie dei dati Inps. Ad agosto 2019 le assunzioni a tempo indeterminato sono state quasi 12mila in meno rispetto all’anno prima. E le trasformazioni da lavoro a termine a lavoro stabile sono state circa 3mila in meno. Con un calo dell’11% in sei mesi dell’uso degli incentivi triennali per assunzioni stabili dei più giovani.

In compenso, i contratti a termine dopo una preoccupante riduzione iniziale, da marzo scorso hanno ricominciato a crescere (con un dimezzamento, però, di quelli in somministrazione). E in un anno, da quando il decreto dignità è diventato effettivo per tutti, se ne contano oltre 60mila in più. Raggiungendo la cifra record di oltre 3 milioni 108mila.