Lo Human Technopole e quella distanza incolmabile tra Milano e Roma

Immaginatevi la scena, come in quei libri o film dove mentre in un posto sta succedendo qualcosa di importante, contemporaneamente, da tutt’altra parte, accade qualcosa di inaspettato e altrettanto sconvolgente, ma in senso opposto. Ecco, questo è grosso modo ciò che è successo l’altro ieri nella sede di Assolombarda a Milano, in occasione della presentazione del Milano Innovation District (MIND), il “quartiere del futuro” sito nell’ex area Expo dove università (la Statale di Milano), ospedali (Galeazzi), centri di ricerca medica avanzata (Human Technopole), imprese e startup porteranno l’innovazione raggiungere risultati inediti e si contageranno vicendevolmente sui temi ad essa correlati.

L’evento, atteso da tempo, ha visto la partecipazione del presidente della Fondazione Human Technopole Marco Simoni e dei cluster CL.A.N (Agrifood Nazionale, guidato da Luigi Pio Scordamaglia) e ALISEI (Advanced Life Science in Italy, capitanato da Diana Bracco), gruppi di imprese e di ricerca in ambito agroalimentare e di scienze della vita, che hanno firmato un memorandum d’intesa per assicurare che i progressi che prenderanno vita all’interno dell’hub di Human Technopole dialoghino sempre con le realtà scientifiche e industriali di riferimento. «Il Protocollo che oggi abbiamo siglato rappresenta per il Cluster Tecnologico Nazionale Agrifood Clan una straordinaria opportunità per consolidare e aumentare la competitività del Sistema Paese verso le sfide globali legate alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari, la nutrizione e le Scienze della Vita», ha dichiarato Scordamaglia. «Questo nuovo hub dell’innovazione, un’infrastruttura di ricerca di livello mondiale, multidisciplinare e integrata, in tema di salute, genomica e data science, sarà una vera culla di futuro e di sviluppo economico», ha aggiunto Bracco.

L’accordo marca un ulteriore grande traguardo per la città di Milano e non solo, ponendo le basi per una collaborazione integrata e virtuosa fra realtà scientifiche, industriali e accademiche nello sviluppo di un settore che, da un lato, sia all’altezza delle sfide che il futuro della medicina pone, e dall’altro contribuisca a posizionare in maniera competitiva l'Italia su questi temi a livello internazionale.