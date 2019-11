Niente “via Libra”, anche l’Italia fa la guerra alla moneta di Facebook

Per ora niente via Libra. Anche l’Italia si aggiunge alla lotta dei governi occidentali contro la moneta virtuale di Facebook. Il ministero dell’Economia starebbe lavorando con i colleghi di Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi per impedire l’accesso in Europa alla stablecoin che Mark Zuckerberg vorrebbe lanciare entro la fine del 2020. Oggi, nero su bianco, esiste solo una bozza di documento pubblicata in anteprima mercoledì 30 ottobre dal sito Politico.eu. Una pagina redatta dalla presidenza finlandese di turno del Consiglio dell’Unione europea per dire che monete virtuali come Libra «non devono minare il nostro attuale ordine finanziario e monetario e la nostra sovranità». I ministri delle Finanze dei 27 Stati Ue la discuteranno a Bruxelles nella riunione dell’Ecofin della prossima settimana per poi pubblicare delle conclusioni formali a dicembre.

Sui dettagli dell’accordo europeo nessuno si sbottona, ma dal Mef segnalano di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni fatte lo scorso 18 ottobre da Roberto Gualtieri durante l’incontro a Washington dei ministri dell’Economia del G7. «Sono contrario all’emergere di valute private che pongono dei rischi non solo sul fronte della stabilità' finanziaria ma anche di sovranità e democrazia. Non è possibile prevedere che uno stablecoin globale possa operare finché un quadro giuridico, di regole e di supervisione sia sufficientemente definito». Tradotto: a livello internazionale c’è un sentire comune per opporsi a Libra, ma per stare sicuri in Europa non dobbiamo arrivare impreparati quando la moneta sarà lanciata sul mercato. Non solo: «La necessità di modernizzare il sistema dei pagamenti (è) cosa diversa dal consentire che questo spazio sia occupato da valute private». Parole dure che fanno il paio con la decisione del governo di attuare la digital tax, dopo due anni di rinvii. Un’aliquota del 3% sui ricavi delle multinazionali digitali.

L’ostilità a Libra non è solo un’opinione del governo, né di una parte politica. Anche Paolo Savona, il presidente dell’autorità indipendente per la vigilanza dei mercati finanziari (Consob) si è scagliato contro la valuta di Facebook. «Il problema di fondo, se si diffondono criptovalute come la Libra, è che tu devi essere certo che seguano il metodo dei bitcoin, come affermano. Ma non si può fare perché dovrebbero avere un’offerta rigida e non espandibile, 21 milioni di unità, mentre la Libra viene data sul mercato», ha detto il 24 ottobre a Milano, durante la presentazione di un volume sul Fintech. «Solo i bitcoin sono impenetrabili agli hacker per un problema economico. Le altre criptocurrency no, ma nessuno informa la clientela. Siccome tu prendi risorse e le investi, come era la proposta di Facebook e compagni per la Libra, noi dobbiamo controllare l'investimento. Ma già se ti domicili in Svizzera nascono problemi giganteschi di improcedibilità. Il risparmio finisce là e supera il nostro controllo, è un problema gravissimo».