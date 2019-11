Reddito di cittadinanza: prima gli imbroglioni italiani

L’ultimo lo hanno beccato martedì i carabinieri di Boscoreale, nel napoletano: uno spacciatore di cinquantotto anni, ufficialmente disoccupato. In regolare possesso del reddito di cittadinanza. E pochi giorni prima, sempre in Campania, la Guardia di Finanza aveva arrestato cinque contrabbandieri di sigarette con in tasca la card gialla, che usavano probabilmente per procacciarsi il contante con la complicità di qualche farmacista o salumiere.

Che il sussidio caro a Luigi Di Maio finisca spesso nelle mani sbagliate è risaputo, anche perché mancano i controlli che erano stati promessi. Ai primi di ottobre aveva infiammato i social il caso di Federica Saraceni, una brigatista rossa condannata a ventuno anni di carcere per l’omicidio D’Antona, ora agli arresti domiciliari, per la cui sussistenza l’Inps erogava un assegno di 623 euro mensili. E il solito Salvini, tra una Nutella e l’altra, a sbraitare su Facebook: «Vi pare di dare il reddito di cittadinanza a uno che è stato in galera per omicidio? Oggi torno in Senato: sono cose incredibili, ho detto ai miei di sospendere la partecipazione ai lavori fino a che non ci sarà chiarezza su questa vicenda».

Come se quella legge non l’avesse votata anche lui, con la Lega compatta dietro. Come se non avesse partecipato anche lui, il 17 gennaio , alla sceneggiata a tre con Conte e Di Maio, ognuno sventolando il suo trofeo (il Capitano aveva preferito esibire soltanto il cartello di Quota 100).

E gli sarebbe bastato rileggersi il testo per scoprire che anche un terrorista può avere diritto al Reddito, purché la condanna definitiva risalga a prima di dieci anni fa. Ma come la mettiamo con gli spacciatori e i contrabbandieri? E con i finti poveri, i nullatenenti col Mercedes? Loro forse non sono mai stati in galera, non hanno omicidi sulla coscienza. Sono solo “furbetti del redditino”, come la creatività dei giornalai li ha già ribattezzati. Innocue macchiette da film di Totò, non delinquenti e imbroglioni che rubano denaro alla collettività e che meriterebbero la stessa «svolta epocale» minacciata per gli evasori dall’inflessibile Bonafede.