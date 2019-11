Quello che non vogliamo sentirci dire sull’accordo con la Libia sui migranti

Certo, dal momento in cui si è cominciato a fare la guerra alle ong le morti – in mare – sono diminuite. Spesso si aggiunge che sono diminuite in termini assoluti e aumentate in percentuale – i viaggi sono diventati cioè meno numerosi ma più pericolosi, o per essere precisi più letali – ma è un cattivo argomento, a cui si risponde facilmente che l’importante è che meno persone muoiano. Cosa ci importa delle morti in termini relativi, cioè dell’aumentata pericolosità dei viaggi, se il risultato è che comunque sono in meno a morire?

Bisognerebbe sempre aggiungere che sono in meno a morire in mare, certo. Ma se anche i lager libici scomparissero come per magia, e davvero le persone riportate indietro dalla guardia costiera se ne potessero tornare a casa sane e salve, siamo sicuri che il ragionamento sarebbe meno mostruoso? Perché quello che stiamo dicendo, anche se magari non ce ne rendiamo conto, è che noi desideriamo che i viaggi di quelle persone diventino sempre più letali – togliendo di mezzo o comunque allontanando, intralciando e perseguitando in ogni modo le navi delle ong che potrebbero salvarli – allo scopo di evitare che ne muoiano altri in futuro. Lasciamo cioè che alcune persone muoiano (o se vogliamo essere pignoli: che rischino maggiormente di morire), affinché, grazie al loro esempio, altri si scoraggino e non tentino nemmeno la traversata. Forse, per capire meglio il punto senza scomodare vecchi filosofi e faticose astrazioni (quella vecchia storia di non considerare mai l’uomo semplicemente come un mezzo, per chi se la ricorda), dovremmo dar loro dei nomi, e dire: affinché Gino, Pino e Lino si scoraggino e non mettano a rischio la loro vita in mare, abbiamo pensato che il metodo più efficace è fare in modo che almeno uno tra Peppe e Giovanni muoia.

In fondo, stiamo parlando di questo. Ma quando la posizione che si autorappresenta come “pragmatica” e “realista” finisce di fatto per contemplare, per raggiungere i suoi obiettivi, la necessità dei sacrifici umani, forse è venuto il momento di fermarsi a riflettere su che cosa effettivamente siamo arrivati a considerare “pragmatico” e “realistico”. Vale a dire su quale realtà intendiamo contribuire a costruire con le nostre azioni, o con le nostre omissioni.