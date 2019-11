Secondo Stefano Ceccanti, per avere stabilità serve un proporzionale corretto

Potrebbe essere l’unico modo per sbloccare la situazione politica. Un cambio di livrea, di contenuti, ma non di forma (di governo). La legge elettorale è chiesta a gran voce da molti schieramenti, per paura forse o solo per esigenze istituzionali. Al vaglio delle forze che compongono la maggioranza sono finite varie strutture: alcune superate, alcune ibride e altre ancora in odore di protezionismo parlamentare (già minato dalla sforbiciata pentastellata). Secondo il deputato del Pd Stefano Ceccanti, il costituzionalista che ha avuto un ruolo primario nella campagna degli anni Novanta per l'introduzione del sistema maggioritario in Italia, l’uninominale a turno unico «comporta la spartizione dei collegi tra i partiti di una coalizione, aggirando le soglie di sbarramento», pertanto «un sistema tutto fondato su collegi uninominali maggioritari espone a dei pericoli, a prescindere dai turni di votazione, e per questo va evitato».

Andiamo con ordine: dopo il taglio dei parlamentari, urge una nuova legge elettorale. Quale si adatta meglio alle fattezze politiche dell’Italia?

Dopo i risultati del referendum del 2016, che ha confermato il bicameralismo paritario, e dopo la riduzione dei parlamentari bisogna anzitutto dare il voto ai diciotto-venticinquenni al Senato e superarne la base regionale per consentire due leggi pienamente armonizzate tra le due Assemblee. Per questo si sono preposte queste riforme costituzionali.

Dopo questo passaggio vanno tratte le conseguenze rispetto alle spinte naturali alla frammentazione esistenti nel nostro ma anche in quasi tutti i grandi sistemi politici europei. Nessuno di essi la accetta passivamente, si limita a ratificarla con sistemi elettorali proporzionali puri, anche chi sceglie il proporzionale lo fa dotandosi di solidi sbarramenti, o espliciti come in Germania, o prevalentemente impliciti, legati all’ampiezza delle circoscrizioni, come in Spagna. Se invece si pensa a sistemi che puntino ad un esito più chiaro in termini di maggioranza di Governo il caso inglese ci segnala che un sistema su base uninominale maggioritaria non è funzionale perché la somma di risultati locali a partire dalla frammentazione può determinare o un super-vincitore o non condurre a nessun vincitore.

Quindi?

Com’è noto, in Italia l’uninominale a turno unico comporta anche la spartizione dei collegi tra i partiti di una coalizione, aggirando le soglie di sbarramento. Se si vuole perseguire quella strada meglio basarsi sui sistemi proporzionali con premio già vigenti a livello sub-nazionale, ovvero regionale e provinciale. Esclusi i proporzionali puri e i maggioritari uninominali, spetta quindi alla politica se andare su un proporzionale con sbarramento alto o con premio di coalizione.