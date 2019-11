Leggere Bret Easton Ellis e capire quanto ci siamo rovinati togliendo l’horror dal mondo dei bambini

Tra i motivi per non perdersi Bianco di Bret Easton Ellis (Einaudi, traduzione di Giuseppe Culicchia), oltre al fatto che spiega cosa siamo diventati in questi anni di vita social (se anche voi li avete attraversati sentendovi superiori a ogni influenza negativa, vacillerete quando vi metterà di fronte all’autocensura a cui vi siete abituati per semplificarvi la vita ed evitare di perdere tempo con gli invasati dell’indignazione del giorno, quelli che non la pensano come voi e soprattutto quelli che dovrebbero pensarla come voi), oltre al fatto che è una porta aperta sul laboratorio di uno scrittore diventato famoso a un’età sconvenientemente precoce e sopravvissuto a quel successo, oltre al fatto che è scritto come si dovrebbero scrivere i libri da uno che vive come si dovrebbe vivere, ovvero senza ritegno per la propria reputazione, bisognerebbe annoverare anche questo: per vie impreviste rispetto agli intenti dell’autore,Bianco serve a tutti quelli che hanno a che fare con la letteratura per ragazzi, che la scrivono e ne scrivono, la pubblicano, la recensiscono, la regalano, la leggono.

L’illuminazione scatta subito, a pagina tredici, quando, dopo aver rievocato i decenni nei quali siamo diventati grandi – quelli in cui il mondo non ruotava ancora attorno ai bambini e si poteva diventare adulti in santa pace – Ellis fa una panoramica sulle letture che lo hanno influenzato all’età in cui leggere significava esporsi a uno sconvolgimento tanto più profondo quanto più inconsapevole, e tra i titoli assorbiti in quelle giornate di nulla apparente butta lì Professione? Spia! (Harriet The Spy), tornato di recente nel catalogo Mondadori con il titolo Harriet la spia). In questo romanzo di Louise Fitzhugh troppo poco letto, sempre poco citato, c’è la vera ragione per la quale un ragazzino sogna di diventare scrittore: considera sé stesso il testimone della vita segreta degli altri, visibile e disponibile solo ai suoi occhi. La protagonista Harriet ha un taccuino sul quale prende nota di tutto ciò che vede in chi la circonda, nelle giornate di una signora spiata da dentro un montacarichi, nelle battute infelici dei suoi amici del cuore – che infatti, quando lo avranno per le mani, non le perdoneranno di averli ritratti così male né di aver tenuto traccia della sua insofferenza verso di loro.

Tutti sappiamo che le persone che ci amano, per amarci, devono anche odiarci un po’, ma non sempre siamo pronti a sapere in che giorno e a che ora ci stanno odiando, è il solito passaggio dalla teoria alla pratica che ci frega (e se pensate che tutto questo non abbia a che fare con i social, non siete sinceri con voi stessi). Il taccuino di Harriet è l’anima nera, viva e interessante, delle nostre vite al di là della dose minima di conformismo a cui non possiamo sottrarci: tiene segreto cosa pensiamo davvero ma anche cosa non ci autorizzeremmo mai a pensare davvero, è lo stanzino dove mettiamo l’energia che non possiamo mettere altrove perché non c’è nulla di quelle parole che si rivelerebbe innocuo nel nostro teatro giornaliero. Quando le pareti di quello stanzino si fanno trasparenti e il taccuino, non mediato in forma di romanzo o di lettera, viene letto dagli amici, Harriet sperimenta violentemente un incubo: ritrovarsi nuda e scoperta nel giardino segreto dove aveva indossato il vestito che solo lei sapeva essere il più calzante per sé.