Cinque ristoranti di Milano dove si mangia bene e si spende poco

Dongiò

Qualcuno lo considera – non a torto – un ristorante d’altri tempi. Tra tante pseudo-trattorie che popolano il panorama della ristorazione meneghina, ecco qui un pezzo di Calabria autentico nei modi, accessibile per le tasche e dal cibo genuino. Ambiente semplice e frequentato, non lontano dalla stazione di Porta Romana, offre una cucina saporita e rassicurante, con prodotti di buona qualità, in gran parte selezionati in Calabria, oltre a pasta fresca, pane e dolci fatti in casa. A conduzione familiare come ormai se ne trovano pochi. Identità calabrese per alcuni piatti: bruschetta con la ‘nduja e spaghetti alla tamarro (con trevisana rossa, ‘nduja, salsina di pomodoro, crema di ricotta forte). Ma anche piatti della tradizione meridionale: tagliatelle alla salsiccia, gnocchi al ragù di salsiccia (o con altri sughi), schiaffettoni al pesto di pistacchi, spaghettoni con crema di puntarelle, polpette in umido, straccetti di fassona con carciofi.