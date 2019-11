Come fermare l’irresistibile ascesa di Salvini in Emilia Romagna

Contendere a Matteo Salvini il territorio. Stare sulle questioni regionali e di merito. Mettere su una squadra contro un uomo solo. Lui, l’uomo nero della destra,nelle pianure dell’Emilia-Romagna può perdersi. E perdere.

Il capo leghista ha già cominciato a perlustrare il campo di battaglia. Vuole replicare il modello-Umbria, dove ha girato metro per metro, e si è visto come gli sia andata bene. È quello che sa far meglio, d’altronde. L’altra faccia della Bestia tecnologica. Un altro esempio di come la Lega, e non da oggi, si sia impossessata del modello propagandistico della sinistra storica, il famoso “casa per casa” evocato da Enrico Berlinguer nel suo ultimo drammatico comizio di Padova.

L’altra sera a Parma Salvini ha esaltato i fedelissimi, possiamo vincere in Emilia dopo 50 anni, «non è una certezza, è una possibilità». Effettivamente una vittoria della destra può cambiare tutto. La posta in gioco è altissima. L’Emilia non è l’Umbria. L’Emilia decide.

Il centrosinistra si gioca l’osso del collo. Deve individuare i punti deboli del capo leghista per pararne l’offensiva. Un bel problema. Ma è davvero irresistibile l’ascesa di Salvini? A differenza dell’Umbria – è stato già osservato – l’Emilia Romagna è una regione che funziona, produce, eccelle. Ed è ben governata. Non c’è un caso-Catiuscia Marini da far dimenticare, al contrario la figura di Stefano Bonaccini ha tutte le carte in regola per vincere. Il problema è “ricordare” agli emiliani il bilancio del governatore uscente e spiegare le sue proposte per il futuro.

È chiaro che Salvini non ha grandi carte da giocare nel merito della campagna prettamente regionale. La butterà tutta sulla grande occasione di mandare via il governo Conte e puntare alle elezioni, ma questa è una traiettoria propagandistica che può finire per infastidire i cittadini emiliani e romagnoli che, nel loro consolidato pragmatismo, potrebbero preferire discorsi più legati ai problemi e alle ricette per la loro terra.