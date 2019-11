La legge di bilancio di Gualtieri è un miracolo, ma il prossimo anno non basterà gestire l’esistente

Anche solo due settimane fa non ritenevo che fosse possibile chiudere la legge di stabilità senza né toccare le spese del passato (Quota 100, Reddito di cittadinanza, la flat tax degli autonomi) né alzare in qualche modo l’Iva. Invece ci sono riusciti e hanno pure aggiunto 15 miliardi in tre anni per ridurre il cuneo fiscale o meglio, in un linguaggio più comprensibile, per estendere (ed aumentare) gli 80 euro a 4,5 milioni di lavoratori in più.

Certo, molti avrebbero preferito (incluso a me) ridurre le spese di Quota 100, ma in un governo di coalizione esiste sempre il compromesso e una delle due parti, piuttosto che toccare Quota 100 avrebbe preferito alzare l’Iva. Entrambe le cose sarebbero state impopolari e forse non è un male che si sia evitato di farle entrambe.

Quando il nuovo ministro si è seduto sulla scrivania che fu di Quintino Sella ha trovato 50 miliardi di clausole Iva distribuite nei prossimi due anni: questa legge di bilancio ne cancella due terzi, ovvero 33 miliardi (23 quest’anno e 10 per l’anno prossimo), non è un risultato da poco.