Chi sono i “picari”? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca

I dizionari etimologici dell’italiano concordano nell’indicare l’origine di picaro dallo spagnolo e nel segnalare come data di prima attestazione nella nostra lingua il 1606 (DELI; l’Etimologico, s.v.), anno attualmente confermato anche dall’immensa banca dati messa a disposizione dal motore di ricerca di Google Libri. Il termine appare per la prima volta nel titolo della la Vita del picaro Gusmano d’Alfarace (Barezzi 1606), traduzione italiana del fortunato romanzo spagnolo di Matteo Alemanno, da cui il prestito è assunto senza alcun adattamento fonetico alla lingua d’arrivo. Anche in spagnolo, infatti, l’accento cade sulla terzultima sillaba, come conferma il Diccionario de la lengua española della Real Academia alla voce pícaro, -ra (DEL 2014, s.v.), per la quale il più autorevole vocabolario spagnolo fornisce significati coincidenti con quelli ancor oggi indicati dai dizionari italiani dell’uso. Nel DEL, tuttavia,i primi due significati sono attribuiti al termine in funzione di aggettivo riferibile a persona (‘listo, espablido’ e ‘tramposo y desvergonzado’), e segue, solo al quinto posto, quello del sostantivo connesso al personaggio della fortunata narrativa picaresca (‘personaje de baja condición, astuto, ingenioso y de mal vivir, protagonista de un género literario surgido in España en el siglo XVI’). I vocabolari italiani dell’uso registrano il lemma sempre e solo come sostantivo, a volte distinguendo tra l’accezione specificamente letteraria e quella traslata e di uso comune:

Zingarelli 2020: ‘popolano sfrontato, astuto e imbroglione, che figura in opere letterarie spagnole’ e, come estensione, ‘vagabondo, mascalzone’;

Devoto-Oli 2019: ‘imbroglione astuto ma fondamentalmente non malvagio e spesso vittima di curiose peripezie’ e in letteratura e critica letteraria ‘ il protagonista del cosiddetto romanzo picaresco’;

Sabatini-Coletti 2018: ‘popolano astuto e imbroglione, che vive di furtarelli e truffe ingegnose’

GRADIT 2007: come tecnicismo letterario, ‘popolano furbo e spregiudicato che vive di espedienti e trovate ingegnose, di volta in volta mendicante, servo, scudiero, soldato o ladro, protagonista di romanzi picareschi’ e come estensione di uso comune ‘vagabondo, avventuriero, mascalzone’.

Da picaro è stato tratto picaresco, che tanto in italiano quanto in spagnolo funge da aggettivo di relazione collegato al genere letterario (romanzo picaresco, novelle picaresche, ecc.), anche se non sono mancate le estensioni generiche (comportamento picaresco ovvero ‘furfantesco, bricconesco’). Anche l’aggettivo entra in italiano nella prima metà del XVII sec.: Beccaria (1968, p. 120) e L’Etimologico (s.v.) indicano la stessa data del sostantivo, il 1606; DELI (1999, s.v. picaro) e GDLI (1961-2002) correggono, ricordando che di Academia picaresca si parla nel titolo di un’altra traduzione di Barezzo Barezzi stampata nel 1635, di cui, tuttavia, esiste, come si ricava da Google Libri, già una stampa del 1622 (Barezzi 1622).