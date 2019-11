Non lasciamo che la questione fiscale venga manipolata dalle ideologie

Un’esperienza ormai largamente comprovata dice che, in Italia, oltre una soglia collocata intorno al 44/45% si mettono in moto non solo i tanto deprecati e illegali meccanismi dell’evasione fiscale, ma anche le ineliminabili (e legalissime) prassi di elusione fiscale, delocalizzazione produttiva e riduzione volontaria dell’attività lavorativa.

Queste considerazioni dovrebbero essere sufficienti a eliminare dal discorso la tanto dibattuta questione dell’evasione. Se sommassimo il gettito evaso a quello raccolto giungeremmo a una pressione fiscale ben oltre il 50%, un dato assolutamente ipotetico perché già molto prima si mettono in moto i sopracitati meccanismi di riequilibrio del gettito.

Forse il tema dell’evasione potrebbe essere collegato alla questione perequativa, ma anche in questo caso la discussione dovrebbe essere meno demagogica e superficiale. “Pagare meno, pagare tutti”, alla luce dei numeri, resta solo uno slogan propagandistico, visto che la tassazione indiretta viene pagata da tutti in ogni gesto di consumo e quella sul reddito viene direttamente pagata (con larghi margini di benevola autoriduzione) solo da imprese e autonomi. I lavori dipendenti e i pensionati, infatti, non conoscono nella loro vita il faticoso e irritante sforzo di pagare un F24 con il proprio conto corrente. Per loro la tassazione è un fatto a monte che non li riguarda direttamente e, soprattutto, grava su altri portafogli. Se fossero veramente soldi loro, infatti, perché mai la riduzione del cuneo fiscale dovrebbe andare anche a beneficio delle imprese?

Insomma, sulla questione fiscale occorrerebbero meno bolle emotive e balle statistiche. Ciò che conta veramente è la tolleranza verso la pressione fiscale complessiva. Per ottenerla anche a percentuali più alte delle attuali non serve la Guardia di Finanza, ma un agire razionale che, nel caso specifico, suggerirebbe di muoversi attraverso le due strategie politicamente meno dannose: raccogliere gettito dalla meno percepibile tassazione indiretta e da opportune finestre di condono aperte sulla “cattiva coscienza” degli italiani. Se Salvini prende tanti voti, non è per la sua muscolatura d’argilla verso i profughi, ma perché il sentiment fiscale del Paese lo ha capito molto meglio rispetto dei suoi avversari.