Il fascino di Berlino? Sta tutto nella sua abilità di reinventare la storia

Orgoglio

Non penso che una situazione simile esista in altre parti del mondo. Certo, ci sono una Statua della libertà a Parigi, una piramide di Cheope a Las Vegas e una Tour Eiffel ad Almaty. Ma non sono che modellini, costruzioni in cartongesso e a scala ridotta, che non hanno nessuna pretesa di sembrare originali. Dunque ora Berlino può andare fiera di possedere una situazione architettonica unica (tanto quanto unico e assurdo era il muro che, tra il 1961 e il 1989, la divise). Ma, soprattutto, se prendiamo questo scherzo urbano come punto di partenza, ci rendiamo conto di come si tratti, in realtà, di un «manifesto retroattivo» della città di Berlino, per riprendere il sottotitolo di un celebre libro di Rem Koolhaas, Delirious New York (Mondadori Electa, 2001).

State lasciando il settore americano (o quasi)

Ludwig Feuerbach, nella prefazione alla seconda edizione de L’essenza del cristianesimo (1841), scrive: «Senza dubbio il nostro tempo... preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la rappresentazione alla realtà, l’apparenza all’essere... Ciò che per esso è sacro non è che l’illusione, ma ciò che è profano è la verità. O meglio, il sacro si ingrandisce ai suoi occhi nella misura in cui al decrescere della verità corrisponde il crescere dell’illusione, in modo tale che il colmo dell’illusione è anche il colmo del sacro». Guy Debord usa questa citazione in esergo al suo celebre saggio La società dello spettacolo (Baldini e Castoldi, 1997) e, anche se le sue città elettive furono prima di tutto Parigi e Firenze, osservando la maniera in cui Berlino ha manipolato copie e originali nel corso della seconda metà del Ventesimo secolo è impossibile non pensare immediatamente a lui. Andiamo dunque là dove centinaia di migliaia di visitatori danno inizio al loro soggiorno berlinese: al Checkpoint Charlie.

da Alta Infedeltà, di Thibaut de Ruyter, in The Passenger: Berlino, Iperborea (2019)