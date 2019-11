Il mormone Mitt Romney e la sua battaglia contro Donald Trump «per difendere la Costituzione»

Un trionfo in linea con la nuova appartenenza repubblicana allo stato. Che però non ha reso Romney più vicino al presidente Trump, anzi. In un editoriale pubblicato sul Washington Post il 1° gennaio 2019, uno dei giornali più critici dell'amministrazione attuale, Romney ha duramente attaccato il carattere stesso del presidente, definendolo completamente inadatto a fornire una guida morale alla Nazione, sostenendo che non si è «elevato per sostenere il fardello della carica». Sorprendentemente, ma non troppo, Romney è rimasto solo in questa posizione. Nemmeno la nipote Ronna Romney McDaniel lo ha difeso, forse perché è stata nominata da Trump nella carica di presidente del Republican National Committee, equivalente della segreteria del partito. Ma anche gli stessi elettori in Utah ritengono che il presidente "vada sostenuto" e che quindi Romney non sia più in contatto con loro. Destino che il neoeletto senatore condivide con il suo collega dello Utah Mike Lee, che pure ha posizioni molto più conservatrici, ma che non ha esitato a criticare il presidente sul coinvolgimento americano nella guerra in Yemen e ha definito Bernie Sanders suo amico personale. Gli attacchi di Trump però probabilmente non scalfiranno la posizione di Romney e nemmeno quella di Lee, anche se un cambio di passo dell'elettorato nello stato a maggioranza mormona si ravvisa già con la decisione del governatore uscente Gary Herbert di non candidarsi per la terza volta, anche per le sue posizioni favorevoli a una limitata espansione della copertura del Medicaid per le persone in difficoltà e all'accoglienza dei rifugiati provenienti dai paesi del Medio Oriente. Ma per citare il segretario di Stato William Seward, Mitt Romney obbedisce a una "legge più alta" rispetto alla disciplina di partito. Oltretutto, come lui racconta, suo padre George gli diceva che una profezia sosteneva che i mormoni «avrebbero salvato la Costituzione». E lui non vuole venir meno a questo compito.

