Come cambiare la mentalità di un popolo e far tornare a crescere l’economia

A questo punto dovrebbe essere chiaro che la mentalità non è puro spirito, come teorizzato dai filosofi idealisti, né ha una origine metafisica, come nella fede dei credenti. Ma soprattutto non è inscritta nel dna delle persone, come a volte erroneamente si sente dire anche dai leader politici più accreditati. Come abbiamo detto, la formazione di una mentalità si articola in tre momenti: sedimentazione delle abitudini, istituzionalizzazione in norme obbligatorie, legittimazione dell’intero sistema. Si tratta di un insieme di pratiche sociali e di generalizzazioni astratte che nulla hanno a che vedere con il dna del gruppo etnico che le condivide.

Purtroppo, invece, nell’immaginario collettivo si verifica una specie di illusione ottica che collega un insieme di atteggiamenti e di visione del mondo al colore della pelle o ai caratteri somatici di una popolazione. La confusione può nascere dal fatto che effettivamente i gruppi etnici sono portatori di una mentalità sociale, ma non per il fatto di avere un particolare corredo cromosomico diverso da quello di altri gruppi etnici.

L’identità tra mentalità e gruppo etnico s’intravede effettivamente nella stessa definizione adoperata in questo libro: la mentalità sociale «è composta da [...] istruzioni standard [...] in una popolazione che condivide la stessa lingua, la stessa epoca storica e la stessa localizzazione geografica». Ma nessuno di questi aspetti – lingua, storia e geografia – ha a che fare con i cromosomi. L’interpretazione razziale delle mentalità è un’illusione ottica non supportata da evidenza scientifica.

Tale evidenza non potrà esserci fino a che non si saranno scoperti particolari geni collegati alle capacità intellettive di una persona, così come invece sono noti i geni che determinano il colore della pelle. La ricerca scientifica sta facendo passi da gigante in tal senso, specialmente dopo la decodifica della mappatura del genoma umano avvenuta nel 2003.

Tuttavia, al momento, l’evidenza empirica mostra che il corredo cromosomico effettivamente conta, a livello dei singoli individui, nella predisposizione a certe malattie ma non allorquando i confronti siano eseguiti tra gruppi etnici: nel senso che le differenze riscontrate all’interno di ciascun gruppo etnico sono maggiori delle differenze riscontrate tra i valori medi dei diversi gruppi. In altri termini, in ogni gruppo etnico c’è la stessa distribuzione di probabilità dei diversi tipi genetici. Di conseguenza le differenze riscontrate tra le medie performative dei diversi gruppi etnici sembrerebbero da imputare alle differenze di contesto entro cui questi si trovano a operare. In altre parole, la probabilità di trovare una maggiore percentuale di persone naturalmente timorose, e dunque avverse al rischio d’impresa, non è diversa passando da un gruppo etnico all’altro. L’incidenza d’imprenditori in un certo gruppo etnico non può essere pertanto attribuita alla maggiore/minore incidenza di persone timide e avverse al rischio a causa di ragioni genetiche, ma deve essere attribuita all’educazione ricevuta.