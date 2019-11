“Baby 2” è perfetto, perché ci fa capire che abbiamo educato i nostri figli in modo folle

In Gomorra il punto di visione privilegiato si colloca un metro al di sopra della parte posteriore di una macchina in corsa per le strade di Napoli. È l’osservatorio-chiave della dinamica criminale che conduce la città per mano, verso l’obbiettivo comune: la dominazione. In Baby, e ancor di più in Baby 2, che ha perfezionato il campionario descrittivo, la sequenza-simbolo, nella sua ricorrenza, è il corridoio del liceo privato Collodi - rivisitazione, anche nelle divise, dello stile romano Villa Flaminia, un’élite raggiungibile con qualche sacrificio in più.

Da lì, da quel tunnel dritto e grigio popolato di figurine d’ornamento, si parte nelle avventure degli eroi della serie ispirata alla vicenda delle minorenni-squillo dei Parioli, che nella realtà vivevano una realtà più dimessa e problematica. Baby rispunta per la seconda stagione non appena si è consumato il succulento festino televisivo di Euphoria, la folgorante produzione americana ideata da Sam Levinson, che ha riaggiornato il discorso sui turbamenti della nuova gioventù d’oltreoceano, stabilendo nuovi canoni estetici di una serialità che azzardi la narrazione del complesso mondo teenageriale, elevando l’asticella della qualità, dell’audacia, della contaminazione di linguaggi, fin dove non s’era mai visto. Si esce dalla sbornia di quella visione feticistica, virtuosistica e onnivora, dentro cui ci s’imbatte in tutto, dal manga a Scream, da Breakfast Club a Thriller, e si rientra nell’abbordabile conforto delle pareti domestiche, guardando Baby - e saltando quel disastro ormai insopportabile di Thirteen, arrivato alla terza stagione e malinconicamente trasformato nell’interminabile sermone di un’agenzia per il recupero dei disturbi giovanili. Ma invece che piombare nel prevedibile malcontento del “perché non facciamo le cose come gli americani?”, ecco che la visione risulta più congrua e incalzante del previsto.