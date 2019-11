La lotta alla plastica non è solo una questione di moda. È questione di sopravvivenza

A novembre 2018 il Parlamento Europeo ha bandito ufficialmente la plastica a partire dal 2021. Un divieto che sancisce la vittoria definitiva in una battaglia che dall’inizio della protesta di Greta Thunberg sta diventando sempre più sentita ed accesa. Eppure, nella battaglia per un ambiente più pulito c’è chi si distingue, perché cerca di eliminare ogni possibile traccia di plastica dall’utilizzo quotidiano di bevande e caffè. E non da ora. Un esempio è l’azienda General Beverage, leader nella distribuzione sostenibile di acqua e bevande, che combatte contro bicchierini e bottiglie dal 2000. Non è un caso se la multinazionale, presente anche in Francia, abbia vinto nel corso degli anni diversi premi e abbia avuto anche una menzione a Geo and Geo nel 2005.