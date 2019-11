Scoop, la Costituzione dice che si può governare anche senza Conte

Non è che il Salvini anti Di Maio, poi alleato di Di Maio e ora acerrimo nemico di Di Maio sia un campione di coerenza. Così come non lo sono i Cinque Stelle, i quali dalla mistica dell’andare da soli a cambiare il mondo sono passati al più prosaico andare con chiunque garantisca loro la permanenza al potere. E non è che il trasformismo del vertice Pd sia da meno, visto che Zingaretti prima ha giurato che mai e poi mai avrebbe fatto un governo con i grillini, poi per farlo ha posto come condizione che non lo presiedesse Giuseppe Conte e ora non solo immagina un’alleanza strategica con i Cinque stelle ma è pronto a farla guidare proprio a Conte, di cui ormai è il più entusiasta e forse unico sostenitore.



Certo non è Luigi Di Maio a farsi in quattro per tenere Conte al suo posto, come ha più volte scritto Linkiesta in queste settimane. E, allora, non si capisce per quale ragione politica il Partito Democratico stia combattendo questa insensata battaglia a favore di un anonimo segnaposto scelto da Casaleggio e accettato dalla Lega per fare da vice ai due vice Di Maio e Salvini a coronamento del surreale contratto di governo sovranista e associati.