Robot-umanoidi? Sono già tra noi. E ci faranno da badanti

E se vi diciamo che il futuro è già qui, mica scherziamo! Per capirci dalla Spagna trasferiamoci in Thailandia. Mica negli Usa o in Giappone o in Cina, tutte realtà super-tecnologiche, in Thailandia, già oggi, hanno avviato una produzione di massa di robot per anziani. Difatti la CT Asia Robotics, una delle poche realtà di robotica nell’Asia sudorientale, fondata nel 2009 a Bangkok, è partita con la produzione di un robot progettato per aiutare le persone anziane sia in Thailandia e sia nei Paesi limitrofi, Giappone compreso.

Si tratta del Dinsow, arrivato ormai alla terza generazione, che sembra una via di mezzo tra un pupazzetto con le braccia della Lego e un’aspirapolvere. Costa circa 2500 dollari. Si muove e parla. Cosa dice? Ti ricorda di prendere i farmaci e se non ti muovi per più di un’ora, temendo il peggio, avverte la «cavalleria» che venga ad aiutarti. Poi dal 2016 c’è anche il Dinsow Mini. Ve lo ricordate il Telegatto di una volta? Ecco, è uguale. In pratica è un mezzo busto di un pupazzo della Lego da mettere sul tavolo. Insomma, soprattutto il Dinsow «grande» sembra una roba un po’ stramba ma le vendite proseguono a buon ritmo – oltre un migliaio nel 2017 – e un ordine è stato fatto anche da una struttura per anziani in Giappone. Con 5000 Dinsow per il 2018 e 10.000 robot all’anno prodotti a regime si può dire che non sia proprio una roba marginale, anche perché la Thailandia, dopo il «vecchio» Giappone, è il primo Paese asiatico come crescita dell’innalzamento dell’età della popolazione. E le Nazioni Unite prevedono che entro il 2030 il 20% circa dei thailandesi avrà più di 65 anni, raddoppiando il dato attuale. Prendiamo uno spritz o ricordati la pastiglia, in ogni caso soldi a palate!