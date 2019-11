E se, sulla questione migranti, il problema dell’Italia fossimo proprio noi elettori progressisti?

Qualunque cosa si pensi nel merito della decisione di rinnovare gli accordi con la Libia, chiedendo contestualmente la convocazione di una commissione congiunta che ne modifichi i termini, non possono non colpire la cautela, la freddezza, l’estremo pragmatismo del dibattito. Tutto un attento soppesare esigenze umanitarie da un lato e ricadute politiche dall’altro, questioni di principio da tenere in debito conto e conseguenze pratiche tuttavia ineludibili, valori non negoziabili e compromessi pur necessari, responsabilità e fattibilità.



Uno stile di pensiero e di discussione che contrasta in modo evidente con quello con cui, da almeno tre decenni, trattiamo ogni altra questione. Dalla tassa sulla plastica alla riduzione dei seggi parlamentari, dalle regole del finanziamento della politica alla durata della prescrizione, non c’è in pratica una sola norma della nostra produzione legislativa che non sia assurta nel dibattito a questione morale, e trattata come tale, con toni e argomenti degni di una crociata. L’etica ha preso il posto della politica ed è divenuta il solo metro di giudizio e valutazione delle scelte pubbliche (meglio sarebbe dire, però: una certa etica, che ha poco a che fare con gli imperativi categorici kantiani e molto con il fanatismo di alcuni categorici impostori). Tutto, insomma, è stato ridotto a questione morale, in una guerra tanto violenta quanto elementare tra bene e male, in un parossismo di moralismo e manicheismo che non ha risparmiato niente e nessuno, nemmeno le merendine. Unica eccezione, la scelta di rispedire nei lager in cui vengono torturati, stuprati e uccisi coloro che scappano dalla guerra o dalla fame.