Scrivere è addobbare, sarchiare e finalmente tornare, mani e braccia, all’agricoltura

Scrivendo sulla tastiera ho l’impressione di additare le lettere come se dicessi “prendo quella, quell’altra e quelle altre ancora, poi dammi pure qualche segno di punteggiatura”.

“Per farne cosa, milordino?”, sento questa voce, la mia tastiera mi chiama milordino. Rispondo.

Mah, avrei intenzione di metterle insieme, le lettere, farci qualche parola, poi legherei le parole in frasi, ogni tanto la foglietta a ricciolo di una virgola, il bocciolo di un punto, le bacche di vischio dei due punti, la bacca e la foglietta sovrapposte, il viticcio dell’interrogativo, le spine esclamative con un punto di sangue che gocciola in basso, le bacche di pungitopo allineate che sono puntini puntini.



Ecco: mettere le frasi in fila, legare, inanellare, sai, quelle decorazioni a festa, quei festoni, quelle ghirlandette, una cosa ornamentale, una catena di eventi, una treccia, un intreccio, una cosa figurativa, anche simbolica, fissata all’inizio, fissata alla fine (sono fissazioni gli inizi e le fini?), gonfia e corposa al centro, con fioriture, robe in sboccio, anche macerazioni, crolli di petali, frutti carnali, la solita pesca, questo frutto dalla pelle umana, ora guancia ora culo.



E il sarchiare, sarchiare righe e righi sulla pagina, finalmente tornare, mani e braccia, all’agricoltura, all’orticoltura, all’aridocoltura soprattutto. Coltura, sì, una cosa colturale. E tutto in superficie, a vista d’occhio, non nel profondo, che è mineralogia o petrolio, tutt’altra cosa.

Le figure retoriche, mi viene in mente adesso, non smascherano forse la vocazione botanica di ogni discorso o scrittura? Il verzicare, il floreggiare, il radicare, il rampicare, il raccogliere, il seminare, il fruttare, anche il recidere, anche il falciare, l’appassire, il fiorire, l’eventuale rifiorire. Anche come abbellimento (fine a sé stesso: la vera fine in bellezza) sennò che tristezza dire e ridire, scrivere e riscrivere. Quando si scrive, dire non è dire, dire è fare, o dovrebbe. Poi fate voi ossia dite, sai che problema. Niente pampini e niente pimpinella? Contenti voi.

Insomma, l’intenzione è questa, vorrei addobbare.