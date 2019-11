Ecco come il Mise dei Cinque Stelle spreca fondi, aumenta le poltrone e, soprattutto, non sviluppa l’economia

La manovra 5 Stelle pertanto più che disincrostare e alleggerire l’amministrazione di Palazzo, ha cambiato forma, mischiato le carte e aumentato la confusione. Come del resto hanno confermato in questi giorni i sindacati del settore con una lettera indirizzata al ministro Patuanelli, nella quale oltre a palesare sorpresa per l’assegnazione dei nuovi incarichi per le Direzioni Generali, di cui non era stata data nessuna informativa né pubblicità in merito, viene denunciata una situazione di stallo e di fermo dell’attività amministrativa - dalla quale le aziende sono tenute ai margini - dovuto proprio al “restauro” voluto dai grillini. Restauro che, ironia della sorte, si incontra con l’ultima misura della manovra 2020 che istituisce un fondo da 100 milioni per armonizzare le indennità tra i ministeri, contestato dal sottosegretario Stefano Buffagni, il quale per intorpidare ancor più le acque preferirebbe che lo stanziamento «per i dirigenti dei ministeri, fosse messo a disposizione delle imprese e per creare nuovi posti di lavoro».

Ma non finisce qui. La mano dei 5 Stelle, secondo testimonianze interne al ministero, una volta in possesso del mazzo ha cominciato a ridistribuire gli stessi incarichi di fascia alta delle 12 Direzioni Generali a professionisti che con quello specifico settore di azione non avevano mai avuto a che fare, dando vita a organizzazioni sovradimensionate e disorganiche che non tengono conto della formazione e dell’esperienza professionale. A meno che, per tornare al trasformismo, non si parli della segreteria di gabinetto, il cui capo con Di Maio è tornato a essere l’avvocato Vito Cozzoli che Carlo Calenda aveva allontanato sulla base, volendo usare un eufemismo, delle troppe e potenti relazioni trasversali.