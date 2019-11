Ecco come ci siamo dimenticati gli orfani di femminicidio

Zinaida Solonari era una donna e una madre. Aveva 36 anni e da 16 era sposata con Maurizio Quattrocchi di 47. Zinaida ora non c’è più. Vittima della gelosia ossessiva del marito, che il sei ottobre scorso l’ha accoltellata, uccidendola. Zinaida lascia tre figli di otto, dodici e sedici anni. Bambini orfani di madre. E di padre, finito in carcere con l’accusa di omicidio. La tragedia di Zinaida è solo una delle tante storie di femminicidio che ogni anno si consumano in Italia. E di cui conoscere il numero esatto non è semplice. Come non lo è avere precisa contezza di quanti siano a oggi i bambini e i ragazzi che dopo avere spesso assistito a violenze ripetute in famiglia rimangono senza genitori. Completamente indifesi e non autosufficienti. E per le famiglie affidatarie non è facile affrontare il peso del trauma che gli orfani di femminicidio sono stati costretti a subìre.

Patrizia Schiarizza, avvocato e presidente de “Il giardino segreto” associazione che si occupa di dare voce agli orfani di femminicidio, auspica presto che la legge 4 trovi finalmente attuazione. «La misura è entrata in vigore a febbraio dello scorso anno. Entro tre mesi si sarebbe dovuto approvare un regolamento attuativo che avrebbe dovuto stabilire a chi e con quali modalità i soldi del Fondo per gli orfani di femminicidio dovevano essere erogati».

Nel 2018 il Governo Gentiloni ha approvato la legge 4. Un provvedimento che avrebbe dovuto offrire il sostegno dello Stato ai bambini e ai ragazzi rimasti orfani e aiutare le famiglie affidatarie a prendersene cura. Finora però questa legge è rimasta lettera morta. Di quasi 400 decreti attuativi bloccati in Parlamento in attesa di essere discussi e approvati – sono decreti cosidetti interministeriali che necessitano di una interlocuzione tra uno o due ministeri interessati – fermo nel cassetto c’è anche quello necessario a far partire la legge in questione. Assieme al Fondo per gli orfani di crimini domestici a cui per questo motivo le famiglie affidatarie non hanno mai potuto accedere.

Bisogna ricordare che nell’80,5 per cento dei casi - stima l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) - a commettere l’omicidio sono persone conosciute, di cui nel 43,9 per cento mariti, compagni o ex compagni. Dai dati a disposizione, sempre grazie all’Istat e al Viminale, oggi sappiamo che dal 2017 al 2019 su 279 omicidi in ambito familiare, 184 hanno coinvolto una donna. E in un tale contesto a non potere più essere ignorate sono le vittime “collaterali” del femminicidio. «La legge prevede genericamente tutta una serie di benefici a favore degli orfani di madre, con un accantonamento annuo di due milioni di euro, senza però specificare come debbano essere distribuiti e utilizzati», continua Schiarizza.