Se proprio volete fare la guerra a Renzi, almeno fatela bene

Qualunque cosa si pensi di Matteo Renzi e del suo modo di ritagliarsi uno spazio politico all’interno della maggioranza, è evidente che da qualche tempo la dinamica interna al governo e ai partiti che lo sostengono è tornata al classico Renzi contro tutti: con il leader di Italia Viva a incalzare gli alleati ora sulle tasse ora sulle pensioni, e con gli altri, a cominciare dal Pd, a ripetere che così non si fa, che in questo modo non si può andare avanti, che al governo non si sta insieme per litigare.

Intendiamoci, la politica è un gioco che ha come obiettivo la conquista del consenso e presuppone di conseguenza una certa capacità di non inimicarsi il prossimo. Capacità di cui fa parte la cortese ipocrisia di accampare sempre tutt’altre motivazioni alla base di quello che si dice e si fa – il bene del paese, la salvezza delle istituzioni, l’equilibrio dei conti – e mai una sola volta il semplice desiderio di vincere le elezioni. A suo modo, è anche una forma di buona educazione, la stessa che impone all’ospite di trovare sempre una scusa dignitosa per il suo umano desiderio di andarsene a dormire (il molto lavoro da finire, il terribile mal di testa, l’ansia per la mamma ammalata), dopo avere trovato immancabilmente deliziosa la cucina dei padroni di casa e semplicemente irresistibili le battute di spirito dei loro figli seienni. Ma come tutte le forme di cortesia, è un’ipocrisia di cui sarebbe bene non abusare. È ovvio che in un governo di coalizione, cioè in qualsiasi governo di un sistema non bipartitico, i diversi partiti che lo compongono pensino anzitutto a come mantenere o allargare i propri consensi alle successive elezioni.

La salvezza del paese e gli interessi delle future generazioni, proprio come il mal di testa, sono una giustificazione che è lecito utilizzare una volta nell’arco di una legislatura. Se diventa un’abitudine, o addirittura un tic linguistico-politico per giustificare qualunque cosa, dalla necessità di formare un governo per salvare gli italiani dalla deriva autoritaria alla tassa sulle bibite zuccherate per salvarli dall’obesità, è chiaro che il gioco non funziona più. E funziona ancor meno se tali decisioni, pur prese solo ed esclusivamente per la salvezza del paese, devono essere spesso riconsiderate, per non dir proprio rimangiate fino all’ultimo boccone.