Il boicottaggio trumpiano di Huawei vale solo per gli alleati. Le compagnie americane continuano a vendere ai cinesi

Infatti l’affaire Stati Uniti-Huawei «si iscrive in uno scontro più ampio per la leadership tecnologica globale. L’obiettivo di Trump è quello di frenare il progresso tecnologico di Pechino e la sua capacità di competere con gli Stati Uniti. Tuttavia, il blocco avrebbe conseguenze dirompenti per l’economia americana» conclude Belladonna.

Le posizioni ambigue e ondivaghe della politica estera del tycoon certo non forniscono agli Stati e alle grandi compagnie una linea di demarcazione netta e coerente in base alla quale stipulare trattati e contratti. Inoltre, gli ammonimenti degli USA ai Paesi che scambiano tecnologie con la Cina sembrano in controtendenza con la propria condotta, visto che Intel Corp. e Micron Technology, come riportato su Bloomberg, sono tornate a fare affari con Huawei.

Trump vorrebbe la collaborazione degli alleati nell’operazione di boicottaggio del mercato tecnologico cinese, ma si rifiuta di fare da apripista temendo effetti devastanti per la propria economia. Nella pletora di dubbi, smentite e palinodie rimane una certezza: l’interdipendenza economica fra i due giganti è l'unico paracadute contro le possibili degenerazioni che la trappola di Tucidide riverserebbe sull’equilibrio globale.