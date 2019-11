Migranti, razzismo, violenza sulle donne: così l’Onu bacchetta l’Italia sui diritti umani

Diritti di migranti e richiedenti asilo, intolleranza, razzismo e discorsi d’odio, gender gap e violenza sulle donne, debolezze nella legislazione in materia di tortura, ma anche sovraffollamento delle carceri, lunghezza dei processi, questione rom: sono questi i temi su cui si sono concentrate alcune delle osservazioni indirizzate all’Italia nel corso della cosiddetta "Universal Periodic Review" del Consiglio ONU per i Diritti Umani. Si tratta di una procedura che, a partire dal 2008, controlla ogni quattro anni l’operato di tutti gli Stati membri in materia di diritti umani. Il 4 novembre è toccato all’Italia, rappresentata a Ginevra da una delegazione guidata dal sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, e dal presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, Fabrizio Petri. L’"esame", nel corso del quale i Paesi membri hanno esposto le proprie raccomandazioni, ha tenuto in considerazione tre rapporti: uno fornito dal nostro Governo e consegnato ad agosto; uno compilato dall’Ufficio dell’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani, e un terzo, che sintetizza le osservazioni e le raccomandazioni delle ONG.

Proprio le organizzazioni umanitarie hanno fornito all’ONU analisi e osservazioni che fanno luce sullo stato dei diritti nel nostro Paese. Secondo Amnesty International, l'attuazione delle precedenti raccomandazioni da parte dell’Italia è stata «ampiamente insufficiente nel periodo in esame, nonostante i progressi compiuti in alcuni settori». Il report presentato dall'ONG passa in rassegna gli aspetti ritenuti più critici: dalla «criminalizzazione della solidarietà» alle violazioni dei diritti dei rifugiati e dei migranti, anche nel contesto della cooperazione con la Libia; dalle «debolezze della legislazione in materia di tortura» all'«operato delle forze di polizia», fino alla «discriminazione nei confronti dei rom in materia di alloggio adeguato».

Un’analisi sostanzialmente condivisa dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, che ha segnalato, tra le misure che destano più preoccupazione, l'abolizione della protezione umanitaria in seguito all’entrata in vigore del decreto Salvini e lo smantellamento del sistema SPRAR di accoglienza diffusa sul territorio. Altro dato allarmante per la CILD, la detenzione amministrativa degli stranieri irregolari, con l’estensione del precedente limite di 90 giorni a 180. Su questi temi, anche la relazione ONU ha manifestato pressoché le medesime preoccupazioni, già peraltro espresse un anno fa. «Le sfide che l’Italia ha affrontato a causa dell’assenza di un efficace sistema di solidarietà europeo», si legge, «non giustificano la violazione dei diritti umani».